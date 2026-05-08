Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Световен футбол »
Нови подробности след боя в Реал Мадрид: Намерили Валверде кървящ и изгубил съзнание

Нови подробности след боя в Реал Мадрид: Намерили Валверде кървящ и изгубил съзнание

8 Май, 2026 06:45 1 742 5

  • реал мадрид-
  • орелиен чуамени-
  • феде валверде-
  • футбол-
  • бой

Никой от съотборниците на французина и уругавеца не е бил свидетел на боя

Нови подробности след боя в Реал Мадрид: Намерили Валверде кървящ и изгубил съзнание - 1
Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Нови подробности излпуваха по скандалния случай от съблекалнята на Реал Мадрид - побоят, който Орелиен Чуамени нанесе на своя съотборник Феде Валверде.

Журналистът Еду Агире от „El Chiringuito“ разкрива, че никой от съотборниците на французина и уругавеца не е бил свидетел на боя. Агире твърди, че футболистите са открили Валверде кървящ на пода и полусъзнание. Уругвайският капитан на „кралете“ дори е изпаднал във временна амнезия и е загубил някои спомени.

„COPE“ пък информира за рекордни санкции, които Реал Мадрид ще наложи на двамата. Опциите са намаляване на заплатата и между 3 и 20 мача наказание, а най-тежкото е дисциплинарно уволнение.


Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Дзак

    4 0 Отговор
    Вече уволниха ли Бапе?

    06:48 08.05.2026

  • 4 Анонимен

    2 0 Отговор
    През 70-те Реал беше посредствено отборче. Отпадаха още в първите елиминации.

    Коментиран от #5

    06:51 08.05.2026

  • 5 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Анонимен":

    1/32, 1/16

    07:28 08.05.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове