Нови подробности след боя в Реал Мадрид: Намерили Валверде кървящ и изгубил съзнание

Нови подробности излпуваха по скандалния случай от съблекалнята на Реал Мадрид - побоят, който Орелиен Чуамени нанесе на своя съотборник Феде Валверде.

Журналистът Еду Агире от „El Chiringuito“ разкрива, че никой от съотборниците на французина и уругавеца не е бил свидетел на боя. Агире твърди, че футболистите са открили Валверде кървящ на пода и полусъзнание. Уругвайският капитан на „кралете“ дори е изпаднал във временна амнезия и е загубил някои спомени.

„COPE“ пък информира за рекордни санкции, които Реал Мадрид ще наложи на двамата. Опциите са намаляване на заплатата и между 3 и 20 мача наказание, а най-тежкото е дисциплинарно уволнение.