Кристиано Роналдо вкара гол №971, приближи Ал Насър до титлата

8 Май, 2026 07:30 515 0

Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Неостраяващият Кристиано Роналдо вкара гол №971 в своята кариера. Това се случи при победата на Ал Насър с 4:2 като гост на Ал Шабаб в мач от 33-ия кръг на Саудитската Про Лига.

Друг португалец - Жоао Феликс, отбеляза две бързи попадения в 3-ата и 10-ата минути, за да може Ал Насър да поведе с 2:0. След това Яник Караско намали за 1:2.

В 75-ата минута Садио Мане намери Кристиано в наказателното поле, а португалецът вкара за 1:3. Пет минути след това Али Ал-Булайхи намали. В 98-ата минута Феликс оформи хеттрика си от дузпа, като Роналдо вече бе излязъл от игра.

С този успех отборът на Кристиано Роналдо събра 82 точки на върха във временното класиране, с пет пред втория Ал Хилал, който е с мач по-малко. До края на сезона остават два кръга.


