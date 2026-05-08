Oфициално изявление от Реал Мадрид: Открихме дисциплинарно производство срещу Чуамени и Валверде

8 Май, 2026 07:59 616 0

Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Реал Мадрид излезе с официално изявление по повод сбиването между халфовете на "кралете" Орелиен Чуамени и Феде Валверде. От "Бернабеу" разкриват, че ще открият дисциплинарно производство срещу двамата играчи.

„Реал Мадрид обявява, че след събитията, случили се тази сутрин по време на тренировката на първия отбор, е решил да открие дисциплинарно производство срещу нашите играчи Федерико Валверде и Орелиен Чуамени. Клубът ще информира обществеността за решенията по двете производства своевременно, след като съответните вътрешни процедури приключат“.

Според испанските медии опциите са намаляване на заплатите и между 3 и 20 мача наказание, а най-тежкото е дисциплинарно уволнение.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

