Левски към привържениците: Думата е ваша!

От Левски обявиха, че ще дадат трибуна на привържениците на отбора по време на "Синята фиеста", която започва два часа преди мача с Лудогорец. Всеки фен на новия шампион на България ще има възможност да "сподели всичко, което го е вълнувало и радвало, любимия му миг и най-тежките му моменти".
Ето какво написаха „сините“ в официалната си страница във Фейсбук:
"Преживяхте толкова много. Дадохте толкова много. Изстрадахте толкова много. Затова този успех е ваш. Той е за вас и благодарение на вас", пишат от клуба.
"Левски е шампион, а сега думата е ваша. На "Синя фиеста" в събота преди двубоя с Лудогорец пред Сектор "А" ще има камера на ЛевскиТВ, която е изцяло за вас – без въпроси, без ограничения, без цензура. Можете да споделите всичко, което ви е вълнувало и радвало, любимите ви мигове, както и най-тежките ви моменти. Думата е ваша!".
1 Шизофен 1914
Много се притеснявам да не се паднем с някой полупрофесионален отбор.
Че не мога да забравя "ТАМпере и ТУКпере" И пак някой незнайно отборче да не ОПЕРЕ.
13:14 08.05.2026
2 ПОДУЯНЕ С 35млн.БОРЧ Е С ЛИЦЕНЗ
НИЕ СМЕ ЛЕЕФСКИ
13:15 08.05.2026
3 АНТВЕРПЕН Е ВЪРХА
Коментиран от #6
13:16 08.05.2026
4 Леефски подуяне
13:17 08.05.2026
5 Mими Кучева🐕🦺
🐄🐄🐄🐄🐄🐄🐄🐄🐄🐄🐄🥳🤣👍
13:31 08.05.2026
6 Макето
До коментар #3 от "АНТВЕРПЕН Е ВЪРХА":Абе, пич…..чувал ли си за отбор от Лихтенщайн? Там е на дупката “дупката”. Но друго ме учудва, с какви очи тези хора гледат на подреденото и предизвестено първенство? Кой нормален човек ще повярва, че “тези” са станали шампиони по заслуги и даже са изстрадали? Каквато държавата, такъв и народът.
13:35 08.05.2026