Левски към привържениците: Думата е ваша!

От Левски обявиха, че ще дадат трибуна на привържениците на отбора по време на "Синята фиеста", която започва два часа преди мача с Лудогорец. Всеки фен на новия шампион на България ще има възможност да "сподели всичко, което го е вълнувало и радвало, любимия му миг и най-тежките му моменти".

Ето какво написаха „сините“ в официалната си страница във Фейсбук:

"Преживяхте толкова много. Дадохте толкова много. Изстрадахте толкова много. Затова този успех е ваш. Той е за вас и благодарение на вас", пишат от клуба.

"Левски е шампион, а сега думата е ваша. На "Синя фиеста" в събота преди двубоя с Лудогорец пред Сектор "А" ще има камера на ЛевскиТВ, която е изцяло за вас – без въпроси, без ограничения, без цензура. Можете да споделите всичко, което ви е вълнувало и радвало, любимите ви мигове, както и най-тежките ви моменти. Думата е ваша!".