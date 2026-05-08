Левски към привържениците: Думата е ваша!

8 Май, 2026 12:45 611 6

Всеки фен на новия шампион на България ще има възможност да "сподели всичко, което го е вълнувало и радвало, любимия му миг и най-тежките му моменти"

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

От Левски обявиха, че ще дадат трибуна на привържениците на отбора по време на "Синята фиеста", която започва два часа преди мача с Лудогорец. Всеки фен на новия шампион на България ще има възможност да "сподели всичко, което го е вълнувало и радвало, любимия му миг и най-тежките му моменти".

Ето какво написаха „сините“ в официалната си страница във Фейсбук:

"Преживяхте толкова много. Дадохте толкова много. Изстрадахте толкова много. Затова този успех е ваш. Той е за вас и благодарение на вас", пишат от клуба.

"Левски е шампион, а сега думата е ваша. На "Синя фиеста" в събота преди двубоя с Лудогорец пред Сектор "А" ще има камера на ЛевскиТВ, която е изцяло за вас – без въпроси, без ограничения, без цензура. Можете да споделите всичко, което ви е вълнувало и радвало, любимите ви мигове, както и най-тежките ви моменти. Думата е ваша!".


  • 1 Шизофен 1914

    1 2 Отговор
    Много се притеснявам да не се паднем с някой полупрофесионален отбор.
    Че не мога да забравя "ТАМпере и ТУКпере" И пак някой незнайно отборче да не ОПЕРЕ.

    13:14 08.05.2026

  • 2 ПОДУЯНЕ С 35млн.БОРЧ Е С ЛИЦЕНЗ

    1 1 Отговор
    БЛАГОДАРИМ ТЕ ШИШИ ПЕЕВСКИ
    НИЕ СМЕ ЛЕЕФСКИ

    13:15 08.05.2026

  • 3 АНТВЕРПЕН Е ВЪРХА

    2 0 Отговор
    Неа динамо

    Коментиран от #6

    13:16 08.05.2026

  • 4 Леефски подуяне

    2 3 Отговор
    Лефски Спартак Динамо Витоша

    13:17 08.05.2026

  • 5 Mими Кучева🐕‍🦺

    1 3 Отговор
    Честито на Леевски и феновете мууу!
    🐄🐄🐄🐄🐄🐄🐄🐄🐄🐄🐄🥳🤣👍

    13:31 08.05.2026

  • 6 Макето

    0 3 Отговор

    До коментар #3 от "АНТВЕРПЕН Е ВЪРХА":

    Абе, пич…..чувал ли си за отбор от Лихтенщайн? Там е на дупката “дупката”. Но друго ме учудва, с какви очи тези хора гледат на подреденото и предизвестено първенство? Кой нормален човек ще повярва, че “тези” са станали шампиони по заслуги и даже са изстрадали? Каквато държавата, такъв и народът.

    13:35 08.05.2026

