Кметът на Стара Загора - Живко Тодоров: Ние сме беройци и ще продължим да бъдем такива

8 Май, 2026 19:17 807 12

Берое не получи лиценз за следващия сезон

Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Стара Загора е разтърсена от тревожни новини, свързани с любимия футболен клуб Берое. Кметът на града, Живко Тодоров, изрази сериозни опасения относно съдбата на отбора, чийто престой в елитната група е под въпрос както по спортно-технически, така и по административни причини.

В специално изявление в социалните мрежи, градоначалникът сподели, че следи отблизо развитието на ситуацията и получава обезпокоителна информация за бъдещето на Берое. Тодоров обяви, че ще настоява за спешна среща с ръководството на Българския футболен съюз, за да получи точна и изчерпателна информация от първа ръка.

Въпреки несигурността, Живко Тодоров увери всички привърженици на зелено-белите, че общината няма да изостави клуба в трудния момент.

“Следя ситуацията в Берое. Информацията, която получавам, е притеснителна. Ще поискам официална среща с БФС, за да разбера какво е положението от първа ръка. Каквото и да се случи, ние сме беройци и ще продължим да бъдем такива. Ще направим всичко възможно клубa ни да се вдигне отново на крака”, написа Тодоров във Фейсбук.


  • 1 Бойко боеца на крадците отеца

    10 2 Отговор
    Така е, Жиче! Ние сме крадци и мноо се биеме, кокала туку тъй няма да им дадеме!

    19:25 08.05.2026

  • 2 Кратко и ясно

    8 0 Отговор
    Положението е, че е обявен фалит на Берое.
    Изпуснаха питомното, сега ще гонят дивото от началото от зоните....

    19:27 08.05.2026

  • 3 Хм...

    11 2 Отговор
    Е, как бе, Живко, не сте ли гербаджии преди всичко? Усвояване, усвояване, усвояване?

    19:29 08.05.2026

  • 4 Бойко лъжеца на лъжците мъдреца

    9 1 Отговор
    Този е гербераст.

    19:30 08.05.2026

  • 5 ЧУДО

    7 0 Отговор
    За да е БЕРОЕ, трябва да има играещи футболисти от Стара Загора , пък то ние не можем да им запомним имената на тая сббирщина от целият свят... Ама какво и кого ще спасява кметът.... или пак пари ей тъй на!@

    19:41 08.05.2026

  • 6 Ние сме беройци вече

    10 1 Отговор
    а бяхме заклети гребарджии
    когато имаше яка кьор софра навремето

    19:42 08.05.2026

  • 7 Лост

    7 0 Отговор
    Като секна финансирането от Мариците беше очаквано.

    Коментиран от #8

    19:43 08.05.2026

  • 8 Фен

    3 2 Отговор

    До коментар #7 от "Лост":

    Изход имаше. Има мастити бизнесмени, които ако се обединят в името на Берое можеха да спасят отбора. А сега от зоните къде ще търсят футболисти, треньори и т.н.
    За съжаление Берое е вече славно минало.

    Коментиран от #12

    19:49 08.05.2026

  • 9 Гост

    7 1 Отговор
    Не бехте ли гербаджии

    19:51 08.05.2026

  • 10 Милен

    7 0 Отговор
    Пълна гавра беше латиноамериканският проект ,,Берое", от клуб люпилня на таланти се превърнаха в един турлюгювеч от латиноси.

    Коментиран от #11

    20:03 08.05.2026

  • 11 Мдааа

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Милен":

    А кой го допусна???

    20:09 08.05.2026

  • 12 Кметът на Микре

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Фен":

    Какво Берое или славно минало те гони?! Вие сте Олимпик Тетевен - крвите на ловешкия Литекс!

    20:29 08.05.2026

