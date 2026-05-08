Кметът на Стара Загора - Живко Тодоров: Ние сме беройци и ще продължим да бъдем такива

Стара Загора е разтърсена от тревожни новини, свързани с любимия футболен клуб Берое. Кметът на града, Живко Тодоров, изрази сериозни опасения относно съдбата на отбора, чийто престой в елитната група е под въпрос както по спортно-технически, така и по административни причини.
В специално изявление в социалните мрежи, градоначалникът сподели, че следи отблизо развитието на ситуацията и получава обезпокоителна информация за бъдещето на Берое. Тодоров обяви, че ще настоява за спешна среща с ръководството на Българския футболен съюз, за да получи точна и изчерпателна информация от първа ръка.
Въпреки несигурността, Живко Тодоров увери всички привърженици на зелено-белите, че общината няма да изостави клуба в трудния момент.
“Следя ситуацията в Берое. Информацията, която получавам, е притеснителна. Ще поискам официална среща с БФС, за да разбера какво е положението от първа ръка. Каквото и да се случи, ние сме беройци и ще продължим да бъдем такива. Ще направим всичко възможно клубa ни да се вдигне отново на крака”, написа Тодоров във Фейсбук.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бойко боеца на крадците отеца
19:25 08.05.2026
2 Кратко и ясно
Изпуснаха питомното, сега ще гонят дивото от началото от зоните....
19:27 08.05.2026
3 Хм...
19:29 08.05.2026
4 Бойко лъжеца на лъжците мъдреца
19:30 08.05.2026
5 ЧУДО
19:41 08.05.2026
6 Ние сме беройци вече
когато имаше яка кьор софра навремето
19:42 08.05.2026
7 Лост
Коментиран от #8
19:43 08.05.2026
8 Фен
До коментар #7 от "Лост":Изход имаше. Има мастити бизнесмени, които ако се обединят в името на Берое можеха да спасят отбора. А сега от зоните къде ще търсят футболисти, треньори и т.н.
За съжаление Берое е вече славно минало.
Коментиран от #12
19:49 08.05.2026
9 Гост
19:51 08.05.2026
10 Милен
Коментиран от #11
20:03 08.05.2026
11 Мдааа
До коментар #10 от "Милен":А кой го допусна???
20:09 08.05.2026
12 Кметът на Микре
До коментар #8 от "Фен":Какво Берое или славно минало те гони?! Вие сте Олимпик Тетевен - крвите на ловешкия Литекс!
20:29 08.05.2026