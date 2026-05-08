Кметът на Стара Загора - Живко Тодоров: Ние сме беройци и ще продължим да бъдем такива

Стара Загора е разтърсена от тревожни новини, свързани с любимия футболен клуб Берое. Кметът на града, Живко Тодоров, изрази сериозни опасения относно съдбата на отбора, чийто престой в елитната група е под въпрос както по спортно-технически, така и по административни причини.

В специално изявление в социалните мрежи, градоначалникът сподели, че следи отблизо развитието на ситуацията и получава обезпокоителна информация за бъдещето на Берое. Тодоров обяви, че ще настоява за спешна среща с ръководството на Българския футболен съюз, за да получи точна и изчерпателна информация от първа ръка.

Въпреки несигурността, Живко Тодоров увери всички привърженици на зелено-белите, че общината няма да изостави клуба в трудния момент.

“Следя ситуацията в Берое. Информацията, която получавам, е притеснителна. Ще поискам официална среща с БФС, за да разбера какво е положението от първа ръка. Каквото и да се случи, ние сме беройци и ще продължим да бъдем такива. Ще направим всичко възможно клубa ни да се вдигне отново на крака”, написа Тодоров във Фейсбук.