Реал Мадрид стартира "Операция Моуриньо"

Реал Мадрид е в напреднали преговори за завръщането на Жозе Моуриньо начело на отбора, съобщава уважаваният италиански журналист Фабрицио Романо. Португалският стратег, известен като "Специалния", вече остави ярка следа на „Сантиаго Бернабеу“ между 2010 и 2013 година и сега е готов да поеме юздите на „белия балет“ за втори път.

В момента Моуриньо е начело на Бенфика, където има още една година по договор. Въпреки това, в контракта му фигурира освобождаваща клауза, която дава възможност на Реал Мадрид да го привлече срещу определена сума. Според източници, мадридчани вече са влезли в директни разговори с португалския специалист, а ръководството на Бенфика е наясно със ситуацията и прави всичко възможно да задържи треньора си. Решаващата дума обаче ще има президентът на Реал – Флорентино Перес, който трябва да даде зелена светлина на сделката.

Ако Моуриньо се завърне в Мадрид, той ще се изправи пред сериозни предизвикателства. Вътрешните напрежения в отбора са достигнали връхната си точка – последният инцидент между Орелиен Чуамени и Федерико Валверде доведе до хоспитализация на уругваеца. Това не е изолиран случай – през февруари Антонио Рюдигер удари Алваро Карерас, а по-късно германецът отново се нахвърли върху младия си съотборник, този път словесно.

Кризата не се ограничава само до терена – феновете настояват за продажбата на Килиан Мбапе. Сезонът премина без спечелен трофей, а нито Чаби Алонсо, нито Алваро Арбелоа успяха да донесат успехи на клуба. Допълнително напрежение създава и информацията за „къртица“ в съблекалнята, която изнася вътрешни тайни към медиите. Тактическите тренировки са намалели, а част от футболистите са недоволни от отдадеността на своите колеги.