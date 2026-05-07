Карло Анчелоти и Роналдо надъхват Бразилия за Мондиал 2026 (ВИДЕО)

7 Май, 2026 19:59 505 1

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

До Световното първенство това лято остава малко повече от месец и в Бразилия пуснаха спиращо дъха видео с главни герои Карло Анчелоти и Роналдо Феномена.

В него двама фенове обсъждат шансовете на националния отбор да спечели Мондиала за шести път в историята си, държейки вестник със заглавие: 72% от жителите на Бразилия вярват в титлата.

След това феновете свиват вестника на топка, с която хората по улиците започват да играят футбол, пресъздавайки запомнящи се моменти от най-знаменитите победи на Бразилия на световни първенства - головете на Роналдиньо срещу Англия и Роналдо на финала срещу Германия през 2002 г., дрибъла на Ривелиньо срещу Италия през 1970 г. и други.

По време на уличния мач, хартиената топка чупи стъклото на врата, от която излиза мъж, приличащ на Роберто Баджо. Той поставя топката на земята и я рита покрай отворения багажник на камион – препратка към пропуска на италианеца на финала на Световното първенство през 1994 г., когато Бразилия спечели четвъртата си титла.

Секунди по-късно топката лети към старши треньора на Бразилия Карло Анчелоти. Той разгъва леко скъсания вестник, а заглавието е променено: „Бразилците вярват в шеста титла.“

„Това е Бразилия. Позволете си да повярвате“, заключава Анчелоти в края на видеото.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Фен

    0 0 Отговор
    И ние вярваме, бедни но силни, и шампиони.

    21:15 07.05.2026

