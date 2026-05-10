Спрягат бразилец за нов треньор на Челси

10 Май, 2026 17:59 452 0

Лондонският клуб обмисля назначаването на Фелипе Луиш

Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов

Бившият защитник на Челси Фелипе Луиш е основният кандидат за треньорския пост в клуба. Според информация на инсайдъра Фабрицио Романо в социалните мрежи, лондонският клуб обмисля назначаването на бразилския специалист още това лято.

Ръководството на Челси вижда в Луиш ключова фигура за радикалното преструктуриране на състава и архитект на новата игрова идентичност на "сините".

Филипе Луиш е получил висока оценка за бързия си прогрес като треньор и за дълбокото си разбиране на вътрешната философия на клуба, тъй като преди това е играл за „сините“. Той бе част от Челси през сезон 2014/2015. С екипа на лондонския клуб бразилецът изигра 26 мача и помогна на отбора да спечели титлата на Англия и Купата на лигата.

Преговорите с Луиш се водят активно, като той е сред основните имена в краткия списък с кандидати. Бразилският специалист беше уволнен от Фламенго през март тази година и оттогава е без клуб.


