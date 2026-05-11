90 години от рождението на Христо Илиев – Патрата

Днес се навършват 90 години от рождението на легендата на Левски Христо Илиев – Патрата.

Роден на 11 май 1936 година в София той играе за родния си клуб близо 14 години – между 1954 и 1968 година. Има общо 330 мача и 130 гола със синия екип. Двукратен шампион на България (1964/65 и 1967/68 година) и четирикратен носител на Купата на страната (1956, 1957, 1959 и 1967 година).

Голмайстор на първенството през 1957 година с 14 гола. През 1961 година е класиран на второ място в анкетата „Футболист на годината“ в България.

За националния отбор на България има 24 мача и 9 гола, като дебютира на 26 юни 1955 година срещу Полша (1:1). Последният му мач е на 23 януари 1963 година срещу Португалия – 1:0 в Рим. Участва на Световното първенство през 1962 година в Чили, като вкарва решителния гол в квалификацията с Франция в София, довел до трети допълнителен мач.

Носител на купата по спортсменство през 1966 година. Заслужил майстор на спорта от 1961 година. Бърз, пробивен, с отличен пас, един от любимците на „синята“ публика.

Загива в автомобилна катастрофа на 24 март 1974 година.