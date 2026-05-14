Шанс за нов шампион в Шотландия: Селтик и Хартс решават всичко помежду си в последния кръг

Футболната сцена в Шотландия тази година се превърна в истинска арена на неочаквани обрати и емоции до последния съдийски сигнал. След като Рейнджърс отпадна от битката за златото след болезнено поражение с 1:3 от вечния си съперник Селтик по-рано през сезона, вниманието на феновете се насочи към драматичната развръзка между "детелините" и амбициозния Хартс.

В предпоследния кръг Селтик демонстрира характер и воля, като измъкна победата срещу Мъдъруел с 3:2 на "Фир Парк". Мачът се превърна в истински трилър, а развръзката дойде в 99-ата минута, когато съдията отсъди дузпа за игра с ръка на домакините. Келечи Ихеаначо хладнокръвно реализира наказателния удар, а екзалтираните привърженици на гранда от Глазгоу буквално заляха терена в изблик на радост.

Хартс пък разгроми Фолкърк с 3:0 у дома. Франки Кент откри резултата в 29-ата минута, а Камерън Девлин удвои преднината малко след това. Крайното 3:0 оформи Блеър Спайтал в 86-ата минута

Разликата на върха е една точка в полза на Хартс.

В последния кръг двата тима ще се изправят един срещу друг в директен дуел, който ще определи новия шампион на Шотландия. Ако "детелините" триумфират на "Селтик Парк", те ще добавят пета поредна титла и общо 56-а в клубната си история. В случай на равенство или победа за Хартс, тимът от Единбург ще вдигне трофея за първи път от 1960 година – историческо постижение, което ще прекъсне дългогодишната доминация на Селтик и Рейнджърс.