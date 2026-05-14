Новини
Спорт »
Световен футбол »
Шанс за нов шампион в Шотландия: Селтик и Хартс решават всичко помежду си в последния кръг

Шанс за нов шампион в Шотландия: Селтик и Хартс решават всичко помежду си в последния кръг

14 Май, 2026 08:49 954 0

  • футбол-
  • шотландия-
  • рейнджърс-
  • селтик-
  • детелините-
  • хартс-
  • шотландската висша лига

Шотландската Висша лига на прага на сензационен завършек

Шанс за нов шампион в Шотландия: Селтик и Хартс решават всичко помежду си в последния кръг - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Футболната сцена в Шотландия тази година се превърна в истинска арена на неочаквани обрати и емоции до последния съдийски сигнал. След като Рейнджърс отпадна от битката за златото след болезнено поражение с 1:3 от вечния си съперник Селтик по-рано през сезона, вниманието на феновете се насочи към драматичната развръзка между "детелините" и амбициозния Хартс.

В предпоследния кръг Селтик демонстрира характер и воля, като измъкна победата срещу Мъдъруел с 3:2 на "Фир Парк". Мачът се превърна в истински трилър, а развръзката дойде в 99-ата минута, когато съдията отсъди дузпа за игра с ръка на домакините. Келечи Ихеаначо хладнокръвно реализира наказателния удар, а екзалтираните привърженици на гранда от Глазгоу буквално заляха терена в изблик на радост.

Хартс пък разгроми Фолкърк с 3:0 у дома. Франки Кент откри резултата в 29-ата минута, а Камерън Девлин удвои преднината малко след това. Крайното 3:0 оформи Блеър Спайтал в 86-ата минута

Разликата на върха е една точка в полза на Хартс.

В последния кръг двата тима ще се изправят един срещу друг в директен дуел, който ще определи новия шампион на Шотландия. Ако "детелините" триумфират на "Селтик Парк", те ще добавят пета поредна титла и общо 56-а в клубната си история. В случай на равенство или победа за Хартс, тимът от Единбург ще вдигне трофея за първи път от 1960 година – историческо постижение, което ще прекъсне дългогодишната доминация на Селтик и Рейнджърс.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове