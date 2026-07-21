Новини
Спорт »
Тенис »
Елизара Янева със загуба в първия кръг в Палермо

Елизара Янева със загуба в първия кръг в Палермо

21 Юли, 2026 08:18 517 0

  • елизара янева-
  • тенис-
  • турнира-
  • wta 125-
  • палермо-
  • италия

Българската тенисистка отстъпи пред представителката на домакините Федерика Урджези

Елизара Янева със загуба в първия кръг в Палермо - 1
Снимка: facebook
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Първата ракета на България - Елизара Янева отпадна в първия кръг на сингъл на тенис турнира от сериите WTA 125 на клей в Палермо (Италия), който е с награден фонд от 100 хиляди долара.

Поставената под №8 Янева отстъпи пред представителката на домакините Федерика Урджези със 7:5, 6:7(2), 1:6 за два часа и 19 минути игра.


Българката изостана с два пробива и 1:4 в началото на мача, върна единия пробив за 2:4, а след 3:5 спечели четири поредни гейма и спечели първия сет със 7:5.

Янева загуби подаването си още в първия гейм на втората част, но направи обрат за 4:2. След това обаче тя допусна изравняване при 4:4. До края на сета не бяха реализирани нови пробиви и така се стигна до тайбрек, който националката загуби с 2:7 точки.

Това се отрази на играта на Янева в решителния трети сет. Българката изостана с 0:3, а след 1:3 загуби още три поредни гейма за крайното 1:6.


Днес Елизара Янева записа ново рекордно класиране в световната ранглиста, като се изкачи до №186.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове