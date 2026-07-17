Италианската стена спря Лиа Каратанчева в Торино

Българската тенисистка Лиа Каратанчева приключи участието си на четвъртфиналите на турнира в Торино, след като се изправи срещу силната конкуренция на местната любимка Беатриче Ричи. В оспорван първи сет, който завърши с тайбрек, Каратанчева отстъпи с 6:7 (2), а във втория сет италианката наложи волята си и затвори мача с 6:1.

Освен в индивидуалната надпревара, 22-годишната националка на България за "Били Джийн Кинг Къп" се включи и в турнира на двойки. Заедно с американската си партньорка Габриела Вилар, поставени под номер 4, те не успяха да преодолеят италианския дует Джесика Бертолдо и Джиневра Монтебруно. Срещата приключи с резултат 3:6, 0:6 в полза на домакините.

Въпреки разочароващия развой, Лиа Каратанчева демонстрира борбен дух и несломима воля на корта, като продължава да трупа ценен опит на международната сцена.