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Весела Лечева пред депутатите: Заварихме олимпийския комитет с празни банкови сметки и дългове, както и незавидно битово състояние

Весела Лечева пред депутатите: Заварихме олимпийския комитет с празни банкови сметки и дългове, както и незавидно битово състояние

17 Юни, 2026 21:00 1 021 12

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  • комисията по въпросите на младежта и спорта-
  • народно събрание-
  • бок

Председателят на БОК участва в първото редовно заседание на Комисията по въпросите на младежта

Весела Лечева пред депутатите: Заварихме олимпийския комитет с празни банкови сметки и дългове, както и незавидно битово състояние - 1
Снимка: БОК
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Председателят на Българския олимпийски комитет (БОК) Весела Лечева участва в първото редовно заседание на Комисията по въпросите на младежта и спорта в 52-ото Народно събрание. Тя беше поканена от депутатите, за да се представи и да ги запознае с проблемите и приоритетите пред БОК.

„Благодаря на комисията, че отправи покана към мен. Впечатлена съм от визитките на членовете ѝ и нямам съмнение, че тази комисия ще е работеща и успешна“, каза Весела Лечева и добави, че Българският олимпийски комитет вижда в лицето на Народното събрание важен партньор в утвърждаването на авторитета на българския спорт и олимпизъм.

„БОК беше в тежка институционална криза. За съжаление това не беше криза само за Българския олимпийски комитет, а за целия български спорт, който беше компрометиран пред международните институции и най-вече пред Международния олимпийски комитет“, отбеляза Лечева.

„След продължилата година и два месеца съдебна сага заварихме олимпийският комитет с празни банкови сметки и дългове, както и незавидно битово състояние“, съобщи председателят на БОК.Лечева добави, че в настоящата централа няма как да покани нито български, нито международен гост, защото това ще хвърли още едно срамно петно на българския спорт. Тя начерта и приоритетите на управлението на новото Изпълнително бюро - прозрачност, откритост, контрол.

Весела Лечева каза пред депутатите, че в спорта има много проблеми за решаване, но посочи като основен инфраструктурата и спортните обекти.

„Както без магистрала „Хемус“, няма да има бизнес и поминък в Северна България, така и без спортна инфраструктура – няма да има нито елитен, нито аматьорски спорт“, добави Лечева.

Председателят на БОК каза още пред депутатите, че не трябва да отстъпват по отношение на бюджета: „Всяко евро, инвестирано в спорт, се връща многократно дори като здраве и образование“.

Тя посочи също така, че българският спорт се нуждае от добро управление. Обърна внимание на депутатите, че сагата с БОК е показала, че има празноти в законодателството, при които се стига до злоупотреба с власт и блокиране на спортните организации.

„Трябва да изчистим спортното движение от порочните практики и законодателният орган е точното място за това“, добави още тя.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Динко

    10 7 Отговор
    Тя да не е очаквала да и оставят милиони да си краде?

    21:02 17.06.2026

  • 2 хаха

    11 7 Отговор
    ЗАКРИВАЙ!

    Никой не е длъжен да издържа някакви бастунджии! Комундета с комундетата!

    21:04 17.06.2026

  • 3 стефкъ от дпс-гроб

    14 3 Отговор
    крадем си и те така

    21:04 17.06.2026

  • 4 Лъжкиня

    6 8 Отговор
    Мафиотка

    21:10 17.06.2026

  • 5 Помак

    6 1 Отговор
    Да Лечева след пмк гнус ...ти мебелите ще смениш ...ама с пмшкат воня не можеш се справиш трябва да къртиш мазилки и на ново ..

    21:12 17.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Сатана Z

    4 2 Отговор
    Синът на Весела Лечева е събирач на дългове .ще ги върне

    Коментиран от #11

    21:36 17.06.2026

  • 8 Знаем ви вас копринените...

    2 0 Отговор
    А брат ти авер с украинеца от Баба Алино! Ще ни лъснат далаверките, ама кога върбата роди грозде! Ненаяли се, алчни, като че ще живеят вечно!

    22:17 17.06.2026

  • 9 баба стефка и тия

    3 0 Отговор
    паразити около нея са крали с г....зо си

    22:20 17.06.2026

  • 10 Ахаааааа

    2 0 Отговор
    Ще търсите БАТЕТО ,ама го няяямааа БОГ ДА ГО ПРОСТИ!!!!!

    22:21 17.06.2026

  • 11 Бай Араб

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Сатана Z":

    Да ама Манол Велев го гръмнаха в главата . Комунягите все на чуждото налитат

    22:30 17.06.2026

  • 12 не знам

    2 0 Отговор
    защо, обаче като чуя името на Весела Лечева и се сещам за покойния Боби Цанков, който в книгата си разказваше какви схеми с тотото е въртяла с покойния си мъж когато стана министър на спорта. Тогава много пари се изпраха чрез джакпота, а съпругът неслучайно беше отстрелян. Актуалният Зоров се чува, че и той не е стока, ама де да знам, може и завистници да ги говорят тези работи. Във всеки случай около Лечева се въртят доста градски легенди, което не може да е случайно.

    22:30 17.06.2026

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