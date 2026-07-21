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Лотар Матеус: Финалът между Испания и Аржентина беше скучен

Лотар Матеус: Финалът между Испания и Аржентина беше скучен

21 Юли, 2026 13:21 420 3

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Германската футболна легенда не спести критики към представянето на Аржентина и похвали испанския тим за заслужения триумф

Лотар Матеус: Финалът между Испания и Аржентина беше скучен - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Известният германски футболист и бивш национален селекционер на България Лотар Матеус изрази открито разочарованието си от финалния сблъсък на Мондиал 2026 между Испания и Аржентина. В интервю за немското издание „Билд“ той определи двубоя като „скучен“ и лишен от истинска футболна страст.

Според Матеус, аржентинският отбор е заложил изцяло на защитна стратегия, целейки да задържи нулевото равенство и да реши съдбата на трофея чрез дузпи.

„Аржентинците не показаха никаква инициатива в атака и почти не преминаха центъра на терена. До 120-ата минута не отправиха нито един точен удар към вратата – това е крайно недостатъчно за финал на световно първенство“, категоричен бе германецът.

Въпреки че испанският тим демонстрира стабилност и контролираше играта, Матеус отбеляза, че липсата на съпротива от страна на Аржентина е отнела от магията на финала.

„Испанците бяха по-добрият отбор и заслужават поздравления за втория си световен трофей. Капитанът Родри и съотборниците му показаха класа, но страстта и драмата, които очакваме от подобен мач, просто липсваха“, допълни световният шампион от 1990 година.

В заключение, Лотар Матеус изрази радостта си от успеха на Испания, но не скри, че този финал едва ли ще бъде запомнен с нещо повече от резултата. „Футболът е игра на емоции, а този път те останаха на заден план“, обобщи легендарният германец.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Красимир Петров

    5 0 Отговор
    Подкрепям!Това беше най-скучният финал на световно първенство.

    13:27 21.07.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор
    Много точно казано:

    "Според Матеус, аржентинският отбор е заложил изцяло на защитна стратегия, целейки да задържи нулевото равенство и да реши съдбата на трофея чрез дузпи."

    Но съдията се намеси и реши изхода на мача❗

    Коментиран от #3

    13:41 21.07.2026

  • 3 Лост

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Матеус да не се прави на луд . Финалът 1990 година Аржентина -Германия не беше също много красив.Добре,че съдията даде една измислена дузпа три минути преди края и Бреме я вкара.Вместо това да каже как се изпълняваха дузпите тогава и как защитниците Калтц и Бреме ги вкарваха.Тогава нямаше такива танци преди удара на топката,че даже самите изпълнители се объркваха , вместо вратарите .

    13:54 21.07.2026

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