Лотар Матеус: Финалът между Испания и Аржентина беше скучен

Известният германски футболист и бивш национален селекционер на България Лотар Матеус изрази открито разочарованието си от финалния сблъсък на Мондиал 2026 между Испания и Аржентина. В интервю за немското издание „Билд“ той определи двубоя като „скучен“ и лишен от истинска футболна страст.

Според Матеус, аржентинският отбор е заложил изцяло на защитна стратегия, целейки да задържи нулевото равенство и да реши съдбата на трофея чрез дузпи.

„Аржентинците не показаха никаква инициатива в атака и почти не преминаха центъра на терена. До 120-ата минута не отправиха нито един точен удар към вратата – това е крайно недостатъчно за финал на световно първенство“, категоричен бе германецът.

Въпреки че испанският тим демонстрира стабилност и контролираше играта, Матеус отбеляза, че липсата на съпротива от страна на Аржентина е отнела от магията на финала.

„Испанците бяха по-добрият отбор и заслужават поздравления за втория си световен трофей. Капитанът Родри и съотборниците му показаха класа, но страстта и драмата, които очакваме от подобен мач, просто липсваха“, допълни световният шампион от 1990 година.

В заключение, Лотар Матеус изрази радостта си от успеха на Испания, но не скри, че този финал едва ли ще бъде запомнен с нещо повече от резултата. „Футболът е игра на емоции, а този път те останаха на заден план“, обобщи легендарният германец.