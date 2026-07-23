Проф. Димитър Йончев пред ФАКТИ: Всичко, което е лошо за Радев, е добро за мейнстрима (ВИДЕО)

Румен Радев даде обяснение за самолетите на САЩ в Безмер, което е юридически издържано във връзка със съществуващите договорености. Това е, така да се каже, тилова поддръжка, не е пряко участие. Но по принцип ние се намираме в ситуация, в която всичко, което е лошо за Радев, е добро за мейнстрима. Защото живеем в едно парадоксално състояние. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ проф. Димитър Йончев, експерт по национална сигурност.

„Общественото мнение избра Радев, а мейнстримът не дава една добра дума да се каже за Радев и значи води война с общественото мнение. И понеже общественото мнение е нямо, ефирът се изпълва само с лоши неща за Радев“, добави гостът.

„Самото управление и правителството като фактор, от когото зависи животът ни, е поставено в деликатна, да го кажем, твърде вредна среда. И трябва да имаш солидни нерви, да работиш много издръжливо, за да можеш да напредваш. Помня много добре, че в битността си на президент, Радев няколко пъти казваше, че декларираният дефицит е измама и не бива да се приема за действителен. След като констатираха на практика, че той е такъв, тези, които стояха зад този измамен дефицит, започнаха да искат от него да бъде намален... Искат обяснения. Не мога да разбера, имат ли огледала вкъщи тези хора и не се ли сещат какво са говорили. Преминали сме всякакви нормални граници на отношения между опозиция и управление. Това не е опозиция, просто не искам да използвам груби думи за тях...“, сподели още експертът.



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