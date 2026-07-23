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Проф. Димитър Йончев пред ФАКТИ: Всичко, което е лошо за Радев, е добро за мейнстрима (ВИДЕО)

Проф. Димитър Йончев пред ФАКТИ: Всичко, което е лошо за Радев, е добро за мейнстрима (ВИДЕО)

23 Юли, 2026 15:08 1 486 19

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  • бюджет

Експертът по национална сигурност коментира самолетите на САЩ в Безмер, дефицита в бюджета и отношенията между управление и опозиция

Проф. Димитър Йончев пред ФАКТИ: Всичко, което е лошо за Радев, е добро за мейнстрима (ВИДЕО) - 1
Снимка: Факти.бг
Факти Факти

Румен Радев даде обяснение за самолетите на САЩ в Безмер, което е юридически издържано във връзка със съществуващите договорености. Това е, така да се каже, тилова поддръжка, не е пряко участие. Но по принцип ние се намираме в ситуация, в която всичко, което е лошо за Радев, е добро за мейнстрима. Защото живеем в едно парадоксално състояние. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ проф. Димитър Йончев, експерт по национална сигурност.

„Общественото мнение избра Радев, а мейнстримът не дава една добра дума да се каже за Радев и значи води война с общественото мнение. И понеже общественото мнение е нямо, ефирът се изпълва само с лоши неща за Радев“, добави гостът.

„Самото управление и правителството като фактор, от когото зависи животът ни, е поставено в деликатна, да го кажем, твърде вредна среда. И трябва да имаш солидни нерви, да работиш много издръжливо, за да можеш да напредваш. Помня много добре, че в битността си на президент, Радев няколко пъти казваше, че декларираният дефицит е измама и не бива да се приема за действителен. След като констатираха на практика, че той е такъв, тези, които стояха зад този измамен дефицит, започнаха да искат от него да бъде намален... Искат обяснения. Не мога да разбера, имат ли огледала вкъщи тези хора и не се ли сещат какво са говорили. Преминали сме всякакви нормални граници на отношения между опозиция и управление. Това не е опозиция, просто не искам да използвам груби думи за тях...“, сподели още експертът.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Рамбо

    25 9 Отговор
    Тая д0ърта мисирка откъде го изрови тоя дърт червен глупак с изпаднала необходимост.

    15:18 23.07.2026

  • 2 Лост

    13 1 Отговор
    Те за едни Ф-ки дадоха 1 милиард за ремонт на Граф Игнатиево, а тежи големи и тежки самолети цистерни как ще кацат на тази селска писта в Безмер ?

    Коментиран от #6

    15:19 23.07.2026

  • 3 въпросче

    9 0 Отговор
    А какво е мейнстриЙм?!

    15:20 23.07.2026

  • 4 Как

    16 7 Отговор
    КАКЪВ експерт е този дърт агент на ДС!

    15:21 23.07.2026

  • 5 Пантев

    18 1 Отговор
    "Както има генерали, които не са помирисали барут, така има вече и професори, които не са видели един студент и не са помирисали наука."

    15:26 23.07.2026

  • 6 маа ти

    1 3 Отговор

    До коментар #2 от "Лост":

    как каца на лоста?че и по някжлко

    Коментиран от #11

    15:27 23.07.2026

  • 7 Теслатъ

    10 8 Отговор
    Ако Радев предприеме всички онези действия, за които си мечтае средностатистическият български гражданин, той ще бъде наречен - Дктатор, Путински агент, Комунист и .... сами се сещайте, че ако използвам метафорите, с които го наричат Гърбавите и Петроханците, ще изтрият поста. Да, и ще го свалят от власт, не се съмнявайте!!!! Затова, той действа внимателно, е, не е безгрешен..., но разбира, че НПО-тата вече са му вдигнали мерника!

    Коментиран от #9

    15:32 23.07.2026

  • 8 Цвете

    9 1 Отговор
    ЙОНЧЕВ, ПРОПАГАНДАТА ТИ В ПОЛЗА НА РАДЕВ НЕ Е ЗЛЕ. НО БЪЛГАРИТЕ ОЧАКВАМЕ ОБЕЩАНИЯТА ПРИ НЕГОВОТО УПРАВЛЕНИЕ ДНЕС, НЕ УТРЕ ИЛИ В БЪДЕЩЕ. ПИША ЗА ДЕБЕЛАТА ОЛИГАРХИЯ, В КОЯТО И ТИ УЧАСТВАШЕ НЕ ПРЯКО РАЗБИРА СЕ, А ПО ВРЕМЕТО НА БСП. КОЛКО СА МИЛИОНЕРИТЕ У НАС? КАК ЗАБОГАТЯХА СЛЕД ПРИВАТИЗАЦИЯТА ? ТОВА УДОБНО ГО ПОДМИНАВАШ .ПОТЪРПЕВШИТЕ СМЕ МНОГО ОЩЕТЕНИ ОТ МАНИПУЛАЦИИТЕ.ИСТИНА ЛИ Е? ГЛЕДА ЛИ НИНОВА КАКВО ИЗНЕСЕ ПРИ ИВЕЛИН НИКОЛОВ? ТОВА Е ОТ ГОДИНИ И ПИТАМ ИМА ЛИ СПИРАНЕ НА ТЕЧОВЕТЕ ? ЗАПЛАТИТЕ СА В СТОТИЦИ ПЪТИ НАД НОРМАЛНОТО .АДМИНИСТРАЦИЯТА Е ПРЕТЪПКАНА ОТ ШУРЕИ И КАЛИНКИ.АЗ ЛИЧНО СЕ ЧУВСТВАМ ОЩЕТЕНА ОТ " ПРЕХОДА " ,КОЙТО НИ МАЧКА ЕЖЕДНЕВНО. НЕ Е ВИНОВНО ЕВРОТО, А ОТВРАТИТЕЛНИТЕ НАДЦЕНКИ. 😶‍🌫️🎭😶‍🌫️

    15:36 23.07.2026

  • 9 Боруна Лом

    6 0 Отговор

    До коментар #7 от "Теслатъ":

    ДОКАТО НЕ ВКАРА В ЗАТВОРА НЯКОЙ БИВШ МИНИСТЪР,ТОЙ Е НИКОЙ!

    15:36 23.07.2026

  • 10 Когато е в Тяхна Полза !

    5 0 Отговор
    Било Юридически Издържано !

    Когато е В Моя !

    Не било !

    Въпреки Че Закона !

    И Конституцията !

    Са Постановили Точно това

    Не Било !

    Българската Цигания !

    В Действие !

    15:38 23.07.2026

  • 11 Лост

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "маа ти":

    Пий от Златния дъжд на баа шати.

    15:46 23.07.2026

  • 12 Гръцкият парламент

    8 0 Отговор
    Гръцкият парламент забрани управлението на електрически тротинетки по обществени пътища от лица под 17 години и въведе глоби до 1000 евро за фирмите, които предоставят превозните средства на деца.

    15:46 23.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 7 - и Теслътъ

    3 1 Отговор
    Единстивното, което фатмак Рундю е длъжен да предприеме, е онова, което обеща на наивниците и глупаците, гласували за него! Ясно ли ти е нищожество червено и в червата! Защото той ги излъга! Илъга ги и ги измами! И още десет пишмин адвокати като теб да се наредят да защитават лъжеца и измамника от село Славяноов, няма да го спаситее, нищожество червено, няма! Той вече е пътник! и пътува към бунището при чалгарите!

    15:52 23.07.2026

  • 15 Опа

    0 1 Отговор
    Генерал Румен Радев е част от мейнстрийма вече 10 години.

    15:52 23.07.2026

  • 16 добър рундьо

    0 1 Отговор
    по два у я поема рузофилистичен и реднешки в гъ зе то урбулешки

    15:54 23.07.2026

  • 17 тия мумии

    0 0 Отговор
    мирисат на земя, га че ги копая

    15:55 23.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Дамян

    0 0 Отговор
    Този защо не си гледа пенсията?

    16:14 23.07.2026

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