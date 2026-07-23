Проф. Димитър Йончев пред ФАКТИ: Всичко, което е лошо за Радев, е добро за мейнстрима (ВИДЕО)

Румен Радев даде обяснение за самолетите на САЩ в Безмер, което е юридически издържано във връзка със съществуващите договорености. Това е, така да се каже, тилова поддръжка, не е пряко участие. Но по принцип ние се намираме в ситуация, в която всичко, което е лошо за Радев, е добро за мейнстрима. Защото живеем в едно парадоксално състояние. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ проф. Димитър Йончев, експерт по национална сигурност.
„Общественото мнение избра Радев, а мейнстримът не дава една добра дума да се каже за Радев и значи води война с общественото мнение. И понеже общественото мнение е нямо, ефирът се изпълва само с лоши неща за Радев“, добави гостът.
„Самото управление и правителството като фактор, от когото зависи животът ни, е поставено в деликатна, да го кажем, твърде вредна среда. И трябва да имаш солидни нерви, да работиш много издръжливо, за да можеш да напредваш. Помня много добре, че в битността си на президент, Радев няколко пъти казваше, че декларираният дефицит е измама и не бива да се приема за действителен. След като констатираха на практика, че той е такъв, тези, които стояха зад този измамен дефицит, започнаха да искат от него да бъде намален... Искат обяснения. Не мога да разбера, имат ли огледала вкъщи тези хора и не се ли сещат какво са говорили. Преминали сме всякакви нормални граници на отношения между опозиция и управление. Това не е опозиция, просто не искам да използвам груби думи за тях...“, сподели още експертът.
Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Рамбо
15:18 23.07.2026
2 Лост
Коментиран от #6
15:19 23.07.2026
3 въпросче
15:20 23.07.2026
4 Как
15:21 23.07.2026
5 Пантев
15:26 23.07.2026
6 маа ти
До коментар #2 от "Лост":как каца на лоста?че и по някжлко
Коментиран от #11
15:27 23.07.2026
7 Теслатъ
Коментиран от #9
15:32 23.07.2026
8 Цвете
15:36 23.07.2026
9 Боруна Лом
До коментар #7 от "Теслатъ":ДОКАТО НЕ ВКАРА В ЗАТВОРА НЯКОЙ БИВШ МИНИСТЪР,ТОЙ Е НИКОЙ!
15:36 23.07.2026
10 Когато е в Тяхна Полза !
Когато е В Моя !
Не било !
Въпреки Че Закона !
И Конституцията !
Са Постановили Точно това
Не Било !
Българската Цигания !
В Действие !
15:38 23.07.2026
11 Лост
До коментар #6 от "маа ти":Пий от Златния дъжд на баа шати.
15:46 23.07.2026
12 Гръцкият парламент
15:46 23.07.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 7 - и Теслътъ
15:52 23.07.2026
15 Опа
15:52 23.07.2026
16 добър рундьо
15:54 23.07.2026
17 тия мумии
15:55 23.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Дамян
16:14 23.07.2026