Локомотив София с ново попълнение - португалски защитник

Локомотив София направи сериозна крачка към подсилване на защитната си линия, след като официално привлече португалския бранител Антонио Мигел Таварес Ейро де Карвальо. 25-годишният десен защитник вече е част от състава на "железничарите", като подписа договор за две години.

Антонио Ейро е продукт на прочутите академии на Порто и Брага, където е изградил солидни футболни основи. Преди да пристигне в България, португалецът защитаваше цветовете на Фелгейраш – отбор от втора португалска дивизия.

От клуба приветстваха новото попълнение с думите: "Всички в клуба пожелаваме на Ейро много здраве, късмет и успехи с “Локомотив"!".