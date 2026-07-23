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Локомотив София с ново попълнение - португалски защитник

Локомотив София с ново попълнение - португалски защитник

23 Юли, 2026 21:26 423 1

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Бившият юноша на Порто и Брага Антонио Ейро подписа двугодишен договор с "железничарите"

Локомотив София с ново попълнение - португалски защитник - 1
Снимка: facebook
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Локомотив София направи сериозна крачка към подсилване на защитната си линия, след като официално привлече португалския бранител Антонио Мигел Таварес Ейро де Карвальо. 25-годишният десен защитник вече е част от състава на "железничарите", като подписа договор за две години.

Антонио Ейро е продукт на прочутите академии на Порто и Брага, където е изградил солидни футболни основи. Преди да пристигне в България, португалецът защитаваше цветовете на Фелгейраш – отбор от втора португалска дивизия.

От клуба приветстваха новото попълнение с думите: "Всички в клуба пожелаваме на Ейро много здраве, късмет и успехи с “Локомотив"!".


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