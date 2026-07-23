Елиът Андерсън официално облече светлосиния екип на Манчестър Сити

Манчестър Сити официално привлече 23-годишния халф Елиът Андерсън от Нотингам Форест. Договорът, който ще го задържи на „Етихад“ до лятото на 2031 година, бележи нова ера както за играча, така и за клуба.

Сделката за Андерсън се превърна в истински трансферен трилър. Макар че първоначално се очакваше да счупи всички британски рекорди, впоследствие бе изпреварена от трансфера на Морган Роджърс в Челси. Въпреки това, сумата, която „гражданите“ платиха, надхвърля историческите 100 милиона паунда, дадени за Джак Грилиш през 2021 г., и остава най-голямата в историята на Манчестър Сити. Клубът успя да изпревари конкуренцията на Манчестър Юнайтед и да си осигури подписа на един от най-желаните млади таланти на Острова.

След като през 2024 г. премина от Нюкасъл в Нотингам Форест срещу 35 милиона паунда, Андерсън се превърна в истински мотор на отбора. С неговата решителност и креативност Форест постигна историческо класиране – седмо място във Висшата лига и първо участие в европейските клубни турнири от три десетилетия насам. Миналият сезон бе особено успешен за младия полузащитник – той бе сред лидерите по докосвания до топката и спечелени единоборства, а приносът му бе ключов за достигането до полуфиналите в Лига Европа. Не на последно място, Андерсън се утвърди като основна фигура в националния отбор на Англия под ръководството на Томас Тухел, взимайки участие във всеки мач на Световното първенство.

„Щом разбрах за интереса на Сити, не се поколебах нито за миг. Това е шансът, за който всеки футболист мечтае – да се докаже на най-високо ниво и да се бори за трофеи с един от най-големите клубове в света“, сподели развълнуваният Андерсън. Той обеща, че след кратка почивка ще се присъедини към новите си съотборници и ще даде всичко от себе си, за да се наложи в състава.

Андерсън ще работи под ръководството на новия мениджър на Манчестър Сити – Енцо Мареска, който пое щафетата от легендарния Пеп Гуардиола това лято. Очакванията към младия халф са огромни, а спортният директор на клуба Уго Виана не скри възхищението си: „Елиът е истински диамант – притежава невероятна енергия, работоспособност и огромен потенциал. Вярваме, че тук ще разгърне напълно таланта си и ще се превърне в един от най-добрите полузащитници в света.“