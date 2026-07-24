Неймар отговори остро на критиките, че играе покер

Нападателят на Сантос и бразилски национал Неймар заяви, че игрите с карти не му пречат да продължи футболната си кариера.

„Хората винаги говорят за това, че играя покер. Но днес имах сутрешна тренировка. Пропуснах последния мач, защото току-що започнах да тренирам отново. Отидох на покер турнира в почивен ден. В момента се подготвям за тренировка. И също искам да ви попитам нещо: мога ли да тренирам или ще кажете нещо и за това?“, написа Неймар в социалните мрежи.

По-рано 34-годишният Неймар беше критикуван в социалните мрежи, след като беше забелязан на покер турнир в Сао Пауло, но не взе участие в последните мачове на Сантос в Бразилейро Betano и Копа Судамерикана. Сантос се надява да види играча си в предстоящия мач от бразилското първенство срещу Шапекоензе, който предстои на 26-и юли. Неймар игра за Бразилия на Мондиал 2026 г., а впоследствие бе определен от авторитетната медия ESPN като едно от разочарованията на турнира.