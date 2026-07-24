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Неймар отговори остро на критиките, че играе покер

Неймар отговори остро на критиките, че играе покер

24 Юли, 2026 11:01 800 1

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Неймар игра за Бразилия на Мондиал 2026 г., а впоследствие бе определен от авторитетната медия ESPN като едно от разочарованията на турнира

Неймар отговори остро на критиките, че играе покер - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Нападателят на Сантос и бразилски национал Неймар заяви, че игрите с карти не му пречат да продължи футболната си кариера.

„Хората винаги говорят за това, че играя покер. Но днес имах сутрешна тренировка. Пропуснах последния мач, защото току-що започнах да тренирам отново. Отидох на покер турнира в почивен ден. В момента се подготвям за тренировка. И също искам да ви попитам нещо: мога ли да тренирам или ще кажете нещо и за това?“, написа Неймар в социалните мрежи.

По-рано 34-годишният Неймар беше критикуван в социалните мрежи, след като беше забелязан на покер турнир в Сао Пауло, но не взе участие в последните мачове на Сантос в Бразилейро Betano и Копа Судамерикана. Сантос се надява да види играча си в предстоящия мач от бразилското първенство срещу Шапекоензе, който предстои на 26-и юли. Неймар игра за Бразилия на Мондиал 2026 г., а впоследствие бе определен от авторитетната медия ESPN като едно от разочарованията на турнира.


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    Нима?

    13:39 24.07.2026

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