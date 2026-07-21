Манчестър Юнайтед настъпва смело за Ману Коне - преговорите с Рома вече са факт

Според авторитетното френско издание „Екип“, Манчестър Юнайтед вече е влязъл в официални преговори с Рома за подписа на френския полузащитник Ману Коне. Сумата, която „червените дяволи“ са готови да извадят за звездата на „джалоросите“, възлиза на внушителните 60 милиона евро – цена, която изстрелва Коне сред най-желаните футболисти на пазара това лято.

Изявите на Ману Коне на Мондиал 2026 не останаха незабелязани. Талантливият халф не само впечатли с изключителната си игра, но и успя да измести Орелиен Чуамени от титулярния състав на Франция. Липсата на Коне в полуфиналния сблъсък срещу Испания се усети осезаемо, а цената му на футболния пазар скочи стремглаво – от 50 на поне 60 милиона евро.

Въпреки че римляните си осигуриха място в Шампионската лига, финансовите реалности ги принуждават да се разделят с някои от звездите си. Ману Коне отдавна е сочен като най-вероятния играч, който може да донесе сериозна сума в клубната каса. След силните му изяви на световната сцена, интересът към него се засили неимоверно.

Докато Манчестър Юнайтед вече води формални разговори с Рома, конкуренцията не спи. Според „Екип“ още два английски гранда – единият от които почти сигурно е Ливърпул – следят ситуацията отблизо. Арсенал също е в надпреварата, но „червените дяволи“ изглеждат с една крачка напред, след като вече са преминали от контакт с агента на играча към директни преговори с римския клуб.

Любопитен детайл разкриват и италианските медии: отказът на Манчестър Юнайтед от сделката за Едерсон от Аталанта (на стойност 45 милиона евро) не е бил продиктуван от медицински причини, а по-скоро от стратегическо решение да се насочат към друга звезда от Серия А – именно Ману Коне.