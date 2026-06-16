Селекционерът на Аржентина: Първият мач е важен, но не и решаващ

Старши треньорът на Аржентина Лионел Скалони, заяви, че се чувства спокоен преди първия мач на тима на Световното първенство. В сряда "гаучосите" ще се изправят срещу Алжир в откриващия си двубой от груповата фаза.

„От опита на последното Световно първенство вече знаем, че първият мач не е решаващ, макар и да е важен. Убедени сме, че нищо не приключва с първата среща", каза Скалони.

"Предстои ни да играем срещу добър отбор. Уверени сме в себе си и подхождаме към мача в добра форма“, подчерта аржентинският наставник.

„Чувствам се по същия начин, както в първия ден, когато поех отбора. Нищо не се е променило – нито заради критиките, с които се сблъсках, нито заради победата, а сега отново започваме участието си на Световно първенство. Балансът е най-подходящата дума. Правим всичко по силите си за националния отбор на Аржентина и за нашата страна", изтъкна Скалони.

"Винаги сме били спокойни. Аз също го усещам. Опитът носи спокойствие, но отдадеността остава същата. Не сме по-добри или по-лоши от другите“, добави специалистът.