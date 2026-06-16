Новини
Спорт »
Световен футбол »
Селекционерът на Аржентина: Първият мач е важен, но не и решаващ

Селекционерът на Аржентина: Първият мач е важен, но не и решаващ

16 Юни, 2026 10:59 613 0

  • аржентина-
  • лионел скалони-
  • футбол-
  • световно първенство-
  • мондиал 2026-
  • алжир

Предстои ни да играем срещу добър отбор

Селекционерът на Аржентина: Първият мач е важен, но не и решаващ - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Старши треньорът на Аржентина Лионел Скалони, заяви, че се чувства спокоен преди първия мач на тима на Световното първенство. В сряда "гаучосите" ще се изправят срещу Алжир в откриващия си двубой от груповата фаза.

„От опита на последното Световно първенство вече знаем, че първият мач не е решаващ, макар и да е важен. Убедени сме, че нищо не приключва с първата среща", каза Скалони.

"Предстои ни да играем срещу добър отбор. Уверени сме в себе си и подхождаме към мача в добра форма“, подчерта аржентинският наставник.

„Чувствам се по същия начин, както в първия ден, когато поех отбора. Нищо не се е променило – нито заради критиките, с които се сблъсках, нито заради победата, а сега отново започваме участието си на Световно първенство. Балансът е най-подходящата дума. Правим всичко по силите си за националния отбор на Аржентина и за нашата страна", изтъкна Скалони.

"Винаги сме били спокойни. Аз също го усещам. Опитът носи спокойствие, но отдадеността остава същата. Не сме по-добри или по-лоши от другите“, добави специалистът.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове