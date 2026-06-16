Макси Араухо повтори постижение на Диего Форлан на Мондиал 2026

Максимилиано Араухо записа името си в историята на уругвайския футбол, след като стана първият играч от страната от 2002 година насам, който отбелязва гол в дебютния си мач на Световно първенство. Последният уругваец с подобно постижение беше легендата Диего Форлан, разписал се срещу Сенегал на Мондиал 2002.

Араухо вкара при равенството 1:1 срещу Саудитска Арабия в първия мач на Уругвай от груповата фаза на Мондиал 2026. Попадението му дойде в среща, в която „урусите“ доминираха след почивката и отправиха цели 22 удара към вратата – най-много за едно полувреме на световни финали от 1974 година, когато ГДР нанесе 24 изстрела срещу Чили.

Уругвай ще търси първа победа на турнира във втория си мач, който е насрочен за 22 юни срещу Кабо Верде.