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Левски си хареса испанец

Левски си хареса испанец

16 Юни, 2026 10:29 461 0

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"Сините" са проявили интерес към ибериеца и той е в списъка им с потенциални нови попълнения

Левски си хареса испанец - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Левски иска да привлече нов нападател, а един от вариантите е Хорхе Делгадо, съобщава Pucela Fichajes. 23-годишният испанец е собственост на Валядолид, а през миналия сезон игра под наем в португалския Шавеш. Твърди се, че "сините" са проявили интерес към ибериеца и той е в списъка им с потенциални нови попълнения. Въпреки това българският шампион все още не е взел решение дали да го привлече и не е направил ход към това.

Хулио Веласкес цени профила на нападателя и го е включил в списъка с кандидати за подсилване на атаката за следващия сезон. Българският клуб обаче проучва и други опции на пазара и все още не е взел окончателно решение за своя приоритетен нападател, гласи още информацията.

Хорхе Делгадо няма бъдеще във Валядолид. "Бяло-виолетовите" са готови да го продадат, въпреки че биха се съгласили и на наем, ако условията по него ги устройват.

През миналия сезон 23-годишния нападател вкара три гола в 21 мача за Шавеш. Левски вече привлече двама от съотборниците му в португалския отбор - Рейналдо и Давид Кусо.


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