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ЦСКА готви трансферна бомба с бивш италиански национал

ЦСКА готви трансферна бомба с бивш италиански национал

16 Юни, 2026 09:28 848 1

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30-годишният халф възроди кариерата си в Кипър и се превърна в ключова фигура за Анортозис

ЦСКА готви трансферна бомба с бивш италиански национал - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

ЦСКА е на път да осъществи един от най-впечатляващите трансфери в българския футбол през последните години. Според информация на Protathlima, „червените“ водят преговори за привличането на бившия италиански национал Стефано Сенси, който в момента играе за кипърския Анортозис Фамагуста.

30-годишният халф възроди кариерата си в Кипър и се превърна в ключова фигура за Анортозис. Клубът вече му е предложил нов договор до 2029 година, но в контракта му има откупна клауза над 300 000 евро, валидна до края на юли и достъпна само за чуждестранни отбори – детайл, който дава шанс на ЦСКА да се намеси.

Сенси е добре познато име в Серия А. Той блесна със Сасуоло, а през 2020 г. Интер плати 25 млн. евро, за да го привлече. За „нерадзурите“ записа 57 мача, като в този период беше отдаван под наем в Сампдория и Монца. През 2024 г. подписа с Монца, а миналото лято премина в Анортозис, където направи силен сезон – 9 гола и 7 асистенции в 27 мача.

Халфът има и 9 мача за националния отбор на Италия, което превръща евентуалния му трансфер в истинска сензация за българското първенство.

Паралелно с това ЦСКА продължава работа по селекцията и води преговори с Гьозтепе за привличането на бразилския полузащитник Ралдни, което подсказва, че клубът е решен да подсили сериозно средната линия преди европейските мачове.


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  • 1 ЧервениСмешници

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