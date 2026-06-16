Селекционерът на Норвегия: Холанд е най-добрият голмайстор в света

Селекционерът на националния отбор на Норвегия Стале Солбакен коментира формата на звездата на тима Ерлинг Холанд преди мача срещу Ирак от Световното първенство на 17 юни.

„Мисля, че той е най-добрият голмайстор в света. Физически е в добро състояние. На тренировките се представя все по-добре и по-добре. Намира се там, където иска да бъде, и се надявам отборът да му осигури необходимата подкрепа, за да може да бележи. Когато му създадеш възможности, той обикновено вкарва“, заяви Солбакен.

Наставникът също така коментира и слуховете за евентуален интерес от страна на Реал Мадрид към нападателя.

„Не сме обсъждали това с него. Не ме интересува и не съм чул нищо по въпроса", каза Солбакен.