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Селекционерът на Норвегия: Холанд е най-добрият голмайстор в света

Селекционерът на Норвегия: Холанд е най-добрият голмайстор в света

16 Юни, 2026 12:00 530 1

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  • футбол-
  • мондиал 2026

Физически е в добро състояние

Селекционерът на Норвегия: Холанд е най-добрият голмайстор в света - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Селекционерът на националния отбор на Норвегия Стале Солбакен коментира формата на звездата на тима Ерлинг Холанд преди мача срещу Ирак от Световното първенство на 17 юни.

„Мисля, че той е най-добрият голмайстор в света. Физически е в добро състояние. На тренировките се представя все по-добре и по-добре. Намира се там, където иска да бъде, и се надявам отборът да му осигури необходимата подкрепа, за да може да бележи. Когато му създадеш възможности, той обикновено вкарва“, заяви Солбакен.

Наставникът също така коментира и слуховете за евентуален интерес от страна на Реал Мадрид към нападателя.

„Не сме обсъждали това с него. Не ме интересува и не съм чул нищо по въпроса", каза Солбакен.


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    уникален голаджия

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