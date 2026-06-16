Ман Юнайтед набеляза нидерландски национал

Манчестър Юнайтед гледа към нидерландския национал на Уест Хем Крисенсио Съмървил, съобщава Дейвид Орнстийн. "Червените дяволи" искат да се подсилят с флангови футболист и 24-годишния Съмървил е една от основните опции.

"Чуковете" изпаднаха от Висшата лига, поради което е много вероятно да се разделят с основните си футболисти.

Цената на Съмървил е около 50 млн. евро. Нидерландецът вкара 7 гола и направи 5 асистенции през миналия сезон.

Уест Хем привлече крилото през миналото лято от Лийдс за 30 млн. евро. Договорът му е за още три години.

🚨🚨| NEW: Manchester United are seriously interested in Crysencio Summerville and have enquired about him.



A move is expected to cost approximately £𝟓𝟎𝐌 this summer.



[@David_Ornstein] pic.twitter.com/5VQirZJFnl — CentreGoals. (@centregoals) June 16, 2026