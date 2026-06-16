Новини
Спорт »
Световен футбол »
Ман Юнайтед набеляза нидерландски национал

Ман Юнайтед набеляза нидерландски национал

16 Юни, 2026 13:15 579 0

  • манчестър юнайтед-
  • уест хем-
  • крисенсио съмървил-
  • футбол

"Чуковете" изпаднаха от Висшата лига, поради което е много вероятно да се разделят с основните си футболисти

Ман Юнайтед набеляза нидерландски национал - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Манчестър Юнайтед гледа към нидерландския национал на Уест Хем Крисенсио Съмървил, съобщава Дейвид Орнстийн. "Червените дяволи" искат да се подсилят с флангови футболист и 24-годишния Съмървил е една от основните опции.

"Чуковете" изпаднаха от Висшата лига, поради което е много вероятно да се разделят с основните си футболисти.

Цената на Съмървил е около 50 млн. евро. Нидерландецът вкара 7 гола и направи 5 асистенции през миналия сезон.

Уест Хем привлече крилото през миналото лято от Лийдс за 30 млн. евро. Договорът му е за още три години.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове