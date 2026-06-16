„Внезапно бедствие сполетя Испания в Атланта“ – испанската преса не пощади Ла Фурия след нулевото равенство

Нулевото равенство на Испания срещу дебютанта Кабо Верде на Мондиал 2026 предизвика бурни реакции в родината. Медиите в страната бяха единодушни – представянето на тима в Атланта е разочароващо, а критиките към селекционера Луис де ла Фуенте и играчите не закъсняха.

Спортният гигант „Марка“ излезе със силно заглавие: „Катастрофален старт“, а в анализа си изрази още по-остра позиция:

„Внезапно бедствие сполетя Испания в Атланта. Един непознат отбор, лишен от футбол, идеи и ресурси, се оказа неспособен да отбележи гол на Кабо Верде – ентусиазиран тим, който поднесе голямата изненада на това Световно първенство.“

Изданието подчертава, че дори включването на младите звезди Ламин Ямал и Нико Уилямс не е успяло да промени хода на мача:

„Закъснелият ход с включването на Ламин Ямал и Нико Уилямс в търсене на златото не даде резултат.“

„Марка“ описва срещата като истински шок за испанския футбол:

„Атланта стана сцена на спортно чудо, сякаш аматьор от кварталната зала е победил най-добрия Рафа Надал. Испания постави Кабо Верде на футболната карта.“

В анализа се отправя и критика към решенията на селекционера:

„Дебютът на Испания се очакваше с нетърпение, след като отборът бе сочен за фаворит за титлата на турнир, който е лабиринт, в който надеждността често се губи. Тук се вписва и Де ла Фуенте, който сякаш изгуби часовника си при извършването на смените. Това беше и картината на мача за Испания – отбор без компас.“

"Разочароващ старт за Испания на Световното първенство", гласи статия на "Мундо Депортиво". "Планът на испанците се пропука още от самото начало. Тимът играеше с ниско темпо, предвидимо разиграване на топката и малко решения срещу един добре организиран, прибран и много дисциплиниран в защита съперник. Гави, позициониран като крило, почти не оказа влияние, а Педри не успя да наложи обичайния си контрол в средата на терена".

"Испания се изложи срещу Кабо Верде: безидейна игра в отсъствието на Ламин", гласи оценката на "Ас". "Много подавания, но малко голови положения. Всъщност, нито едно. Испания се изправи срещу отбора на Кабо Верде, който се бе окопал в защита под ръководството на Бубиста, а вратарят Возиня блестеше със спасяванията си. На „Ла Фурия“ обаче ѝ липсваше свежест и най-вече острота в атака. Отборът показа твърде безидейна игра, в която най-ярко се отличи Кукурея, който бе най-острият играч на терена", добавя мадридското издание.

Испания ще има шанс да поправи впечатленията в следващия си мач от групата, но критиките в родината ясно показват, че търпението към отбора и селекционера е на изчерпване.