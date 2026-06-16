ЦСКА очаква първия си съперник в Лига Европа

Носителят на Купата на България - ЦСКА, ще научи днес (вторник) съперника си за първия квалификационен кръг на втория по сила европейски клубен турнир Лига Европа. „Червените“ ще са поставени в началния етап на надпреварата, а опонентът им ще бъде изтеглен от 18:00 часа българско време в Нион.

Сред възможните съперници на ЦСКА в първия квалификационен кръг на Лига Европа личат имената на Войводина (Сърбия), Университатя Клуж (Румъния), Жилина (Словакия), Дери Сити (Ирландия), Алуминий (Словения) и Вестри (Исландия). При успех „червените“ ще продължат към втория, но там вече няма да бъде сред поставените отбори.

На старта най-сериозно предизвикателство изглежда евентуален сблъсък с Войводина. Сръбският тим има солидни традиции, добра школа и достатъчно опит в европейските квалификации. Подобен двубой би носил и допълнителен заряд, тъй като срещите между български и сръбски отбори почти винаги са белязани от сериозно напрежение, физически сблъсъци и висока емоционална стойност.

Университатя Клуж също не е съперник за подценяване. Румънските клубове в последните години все по-често показват стабилна организация, добра интензивност и високо ниво на физическа подготовка. Именно тези компоненти могат да превърнат подобен жребий в доста сложен тест за „червените“ още на старта.

Жилина също попада сред вариантите, които едва ли могат да бъдат определени като удобни. Словашкият клуб традиционно разчита на млади, динамични футболисти и агресивен стил на игра. Това е тип съперник, който може да създаде проблеми, особено в ранна фаза на сезона, когато отборите все още търсят оптимален ритъм.

На хартия по-приемливи изглеждат евентуални мачове срещу Вестри, Дери Сити или Алуминий. Исландските и ирландските представители рядко стигат далеч в турнирите на УЕФА, а словенският Алуминий не изглежда толкова респектиращо спрямо част от останалите възможни опоненти.

Въпреки това ЦСКА ще трябва да подходи максимално концентрирано, независимо от жребия. В европейските квалификации подценяването често се наказва, а първият кръг може да се окаже по-коварен, отколкото изглежда на пръв поглед.