Шампионите на Казахстан и Румъния вероятни съперници на Левски

Днес Левски ще научи първия си съперник в квалификациите за Шампионска лига. Жребият започва в 17:00 часа, като "сините" са непоставени. При разбивките столичани попаднаха в група 2.

Сред най-тежките възможни съперници на отбора на Хулио Веласкес са Кайрат (Казахтан) и Университатя Крайова (Румъния). Останалите опции са Дрита (Косово), Борац (Босна и Херцеговина), Викингур Рейкявик (Исландия), Клаксвик (Фарьорски острови) и Петрокуб (Молдова).

Първите мачове са 7 и 8 юли, а реваншите на 14 и 15 юли.

Първи квалификационен кръг на Шампионска лига, възможни съперници на Левски:

Дрита (Косово)

Борац (Босна и Херцеговина)

Кайрат (Казахстан)

Университатя Крайова (Румъния),

Викингур (Исландия)

Клаксвик (Фарьорски острови)

Петрокуб (Молдова)