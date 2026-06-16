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Шампионите на Казахстан и Румъния вероятни съперници на Левски

Шампионите на Казахстан и Румъния вероятни съперници на Левски

16 Юни, 2026 12:59 607 8

  • левски-
  • футбол-
  • шампионска лига

При разбивките столичани попаднаха в група 2

Шампионите на Казахстан и Румъния вероятни съперници на Левски - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Днес Левски ще научи първия си съперник в квалификациите за Шампионска лига. Жребият започва в 17:00 часа, като "сините" са непоставени. При разбивките столичани попаднаха в група 2.

Сред най-тежките възможни съперници на отбора на Хулио Веласкес са Кайрат (Казахтан) и Университатя Крайова (Румъния). Останалите опции са Дрита (Косово), Борац (Босна и Херцеговина), Викингур Рейкявик (Исландия), Клаксвик (Фарьорски острови) и Петрокуб (Молдова).

Първите мачове са 7 и 8 юли, а реваншите на 14 и 15 юли.

Първи квалификационен кръг на Шампионска лига, възможни съперници на Левски:

Дрита (Косово)

Борац (Босна и Херцеговина)

Кайрат (Казахстан)

Университатя Крайова (Румъния),

Викингур (Исландия)

Клаксвик (Фарьорски острови)

Петрокуб (Молдова)


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Синята лавина

    1 1 Отговор
    Безспорно корави съперници, но таьи година е годината на Левски. В ШЛ сме. Няма какво да стане

    13:09 16.06.2026

  • 2 Мирослав

    2 1 Отговор
    Дано не са Клаксвик. Гледах ги и ще берем ягоди срещу тях. Останалите са преодолими. Само Левски!

    13:10 16.06.2026

  • 3 Тапред и назад

    1 2 Отговор
    Ще избяга ли Левски от кармата на Евро-идиото?

    13:15 16.06.2026

  • 4 сухата река

    1 1 Отговор
    “леФски" е ЗАКРИТ на 27.08.1949 г. Да повторим - “леФски” е ЗАКРИТ, а не преименуван! Преименуваният клуб е ДИНАМО, който припозналите го “леФскари” преименуват имитационно на “леФски” през 1957 година. Но грозната истина е, че от ДИНАМО “левски” НЕ става. ДИНАМО си е ДИНАМО, колкото и да му сменяте името, емлбемата и т.н.

    13:22 16.06.2026

  • 5 Олеле майко!

    2 2 Отговор
    Всичките изброени са непреодолими колоси за Подуяне!😱😱😱☹️☹️☹️

    Коментиран от #6

    13:34 16.06.2026

  • 6 Ку-ку

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Олеле майко!":

    Ти трай, че на припоците като се падне "алуминий", те тогава ще ядете "винкело"... 🤣🤣🤣

    13:43 16.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 ДрБр

    1 0 Отговор
    Мисля че еврогранда Клаксвик ще бъде непреодолимо препятствие за евроидЙотите.🤣😭🤣😭

    14:24 16.06.2026

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