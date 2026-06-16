Шампионите на Казахстан и Румъния вероятни съперници на Левски

Днес Левски ще научи първия си съперник в квалификациите за Шампионска лига. Жребият започва в 17:00 часа, като "сините" са непоставени. При разбивките столичани попаднаха в група 2.
Сред най-тежките възможни съперници на отбора на Хулио Веласкес са Кайрат (Казахтан) и Университатя Крайова (Румъния). Останалите опции са Дрита (Косово), Борац (Босна и Херцеговина), Викингур Рейкявик (Исландия), Клаксвик (Фарьорски острови) и Петрокуб (Молдова).
Първите мачове са 7 и 8 юли, а реваншите на 14 и 15 юли.
Първи квалификационен кръг на Шампионска лига, възможни съперници на Левски:
Дрита (Косово)
Борац (Босна и Херцеговина)
Кайрат (Казахстан)
Университатя Крайова (Румъния),
Викингур (Исландия)
Клаксвик (Фарьорски острови)
Петрокуб (Молдова)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Синята лавина
13:09 16.06.2026
2 Мирослав
13:10 16.06.2026
3 Тапред и назад
13:15 16.06.2026
4 сухата река
13:22 16.06.2026
5 Олеле майко!
Коментиран от #6
13:34 16.06.2026
6 Ку-ку
До коментар #5 от "Олеле майко!":Ти трай, че на припоците като се падне "алуминий", те тогава ще ядете "винкело"... 🤣🤣🤣
13:43 16.06.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 ДрБр
14:24 16.06.2026