Скандален запис с обиди разтърси Южна Корея

Футболният тим на Южна Корея стартира по възможно най-добрия начин участието си на Световното първенство, надделявайки над Чехия с 2:1. Фокусът на общественото внимание обаче беше изместен към голям скандал, разтърсил отбора.

Всичко започна, след като в публичното пространство изтече аудиозапис, който предизвика бурни реакции в Южна Корея. Според местните медии, на записа се чува как определени журналисти се подиграват по изключително неподходящ начин на капитана на националния отбор Хюн-Мин Сон.

Публикуването на записа предизвика истински хаос в корейската делегация, пише dsport. Особено засегнат беше самият Сон, който от години е смятан за най-голямата звезда на националния отбор и един от най-популярните спортисти в цялата страна.

След победата над Чехия журналистите очакваха капитанът на отбора да застане пред камерите и да сподели първите си впечатления от успешния старт на първенството. Хюн-Мин Сон обаче реши напълно да игнорира въпросите на представителите на медиите.

Според информациите от Южна Корея, футболистът не е пожелал да даде нито едно изявление след мача. С това той изпрати ясно послание за своето недоволство и отношение към цялата ситуация. Реакцията му не остана изолирана. Малко след това последва и отговор от Корейската футболна асоциация, която реши да отмени предварително договорените индивидуални интервюта с националите.

Този ход допълнително засили напрежението между отбора и медиите.

Нов шок последва, когато медийният директор на националния отбор подаде оставка. Според наличната информация, той е поел отговорност за това, че не е успял да предотврати ситуацията, която в крайна сметка сериозно е навредила на атмосферата около тима.