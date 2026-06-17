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Скандален запис с обиди разтърси Южна Корея

Скандален запис с обиди разтърси Южна Корея

17 Юни, 2026 10:29 768 3

  • южна корея-
  • футбол-
  • световно първенство-
  • мондиал 2026-
  • хюн-мин сон

Звездата на тима Хюн-Мин Сон шокиран от чутото, директор подаде оставка

Скандален запис с обиди разтърси Южна Корея - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Футболният тим на Южна Корея стартира по възможно най-добрия начин участието си на Световното първенство, надделявайки над Чехия с 2:1. Фокусът на общественото внимание обаче беше изместен към голям скандал, разтърсил отбора.

Всичко започна, след като в публичното пространство изтече аудиозапис, който предизвика бурни реакции в Южна Корея. Според местните медии, на записа се чува как определени журналисти се подиграват по изключително неподходящ начин на капитана на националния отбор Хюн-Мин Сон.

Публикуването на записа предизвика истински хаос в корейската делегация, пише dsport. Особено засегнат беше самият Сон, който от години е смятан за най-голямата звезда на националния отбор и един от най-популярните спортисти в цялата страна.

След победата над Чехия журналистите очакваха капитанът на отбора да застане пред камерите и да сподели първите си впечатления от успешния старт на първенството. Хюн-Мин Сон обаче реши напълно да игнорира въпросите на представителите на медиите.

Според информациите от Южна Корея, футболистът не е пожелал да даде нито едно изявление след мача. С това той изпрати ясно послание за своето недоволство и отношение към цялата ситуация. Реакцията му не остана изолирана. Малко след това последва и отговор от Корейската футболна асоциация, която реши да отмени предварително договорените индивидуални интервюта с националите.

Този ход допълнително засили напрежението между отбора и медиите.

Нов шок последва, когато медийният директор на националния отбор подаде оставка. Според наличната информация, той е поел отговорност за това, че не е успял да предотврати ситуацията, която в крайна сметка сериозно е навредила на атмосферата около тима.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    1 0 Отговор
    Уж са добре и там президент обявява военно положение. Вкарват го в затвора. Предната ли година на 2 пъти техни самолети изпускат бомби, единият над населено място.
    Кога ли ще стигнат северокорейците?

    10:41 17.06.2026

  • 2 Ами, базикали са се правилно

    1 0 Отговор
    Правили са си майтап как капитана на отбора е бил освободен от задължителната в Ю. Корея военна служба. Щом се правят на много принципни, нека техните закони да важат за всеки един.

    Коментиран от #3

    10:49 17.06.2026

  • 3 Някой

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ами, базикали са се правилно":

    И за тук е важало същото за спортистите и ако са успешни не са ставали войници.

    10:57 17.06.2026

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