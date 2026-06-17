Манчестър Юнайтед е готов да продаде Маркъс Рашфорд за 40 милиона паунда, съобщава ESPN.
Според източника, клубът е склонен да освободи 28-годишния нападател в друг клуб от Висшата лига, но изключва възможността за трансфер в Ливърпул или Манчестър Сити, за тези клубове исканата сума няма да важи.
Рашфорд би предпочел да остане в Манчестър Юнайтед до изтичането на договора си, който е до 2028 г.
По-рано Барселона, където Рашфорд прекара миналия сезон под наем, отказа да активира опцията за откуп на нападателя за 30 млн. евро.
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