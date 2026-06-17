Лионел Меси: Футболът е моята страст, давам всичко от себе си

Лионел Меси говори след победата на Аржентина с 3:0 над Алжир на Световното първенство. 38-годишният гений, който наскоро се възстанови от контузия, отбеляза хеттрик в първия си мач на Мондиал 2026 г.
„Обичам да играя футбол; това е моята страст от детството. Когато съм в добра форма, давам всичко от себе си.
Първите мачове от Световно първенство винаги са трудни и е ясно, че никой не дава нищо даром. Всички отбори са добре подготвени.
Това бяха трудни дни и затова бях толкова емоционален. Благодарен съм на съотборниците си, на треньорския щаб и на ръководството на националния отбор“, каза Меси.
🏆 #FIFAWorldCup— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) June 17, 2026
🎙 Lionel Messi: "Siempre los primeros partidos de un Mundial son difíciles, y se está viendo que nadie regala nada, es un Mundial competitivo con selecciones bien trabajadas".
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