Българският талант Иван Панков поема към кипърския футболен елит

Българският футболен талант Иван Панков официално ще облече екипа на кипърския гранд АЕК Ларнака. След успешни преговори между клуба и досегашния му отбор Красава Ипсона, 20-годишният полузащитник ще продължи кариерата си в един от водещите тимове на острова. Сделката е на стойност 100 000 евро, а Красава си осигурява и 10% от бъдещ трансфер на младия българин, съобщава 24sport.

Роден в сърцето на София, Иван Панков започва футболната си одисея в школата на Еноси Неон Ипсона. Още като тийнейджър той впечатлява с изключителен талант и борбен дух, което му отваря вратите към Арис Лимасол. Там, през януари 2022 година, Панков записва името си в историята на клуба като най-младия дебютант – само на 16 години, 2 месеца и 2 дни.

С екипа на Красава Ипсона, Иван Панков изживява истински триумф, след като помага на отбора да спечели първенството на втора дивизия на Кипър и да осигури историческо първо участие в елитната лига. Успехите му не остават незабелязани и през ноември 2025 година той дебютира за младежкия национален отбор на България до 21 години в европейската квалификация срещу Шотландия.

С трансфера си в АЕК Ларнака, Иван Панков получава възможност да се докаже на още по-високо ниво и да продължи развитието си сред най-добрите в кипърския футбол.