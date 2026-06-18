Роналдо: Не беше началото, което искахме, но това далеч не е краят

Португалската суперзвезда Кристиано Роналдо направи лаконичен коментар след колебливия старт на „мореплавателите“ на Мондиал 2026.

Вчера Португалия стигна само до равенство 1:1 срещу Конго в първия си мач от турнира. Роналдо призна, че всички са разочаровани, но не всичко е загубено.

„Не беше началото, което искахме, но това далеч не е краят. Вдигаме главите и се съсреодоточаваме върху следващия мач“, написа Роналдо в социалните мрежи.