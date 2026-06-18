Роналдо: Не беше началото, което искахме, но това далеч не е краят

Португалската суперзвезда Кристиано Роналдо направи лаконичен коментар след колебливия старт на „мореплавателите“ на Мондиал 2026.
Вчера Португалия стигна само до равенство 1:1 срещу Конго в първия си мач от турнира. Роналдо призна, че всички са разочаровани, но не всичко е загубено.
„Не беше началото, което искахме, но това далеч не е краят. Вдигаме главите и се съсреодоточаваме върху следващия мач“, написа Роналдо в социалните мрежи.
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1 Фон Мон
13:09 18.06.2026
2 Кобра Кай 🥋
13:38 18.06.2026
3 Дзак
13:41 18.06.2026