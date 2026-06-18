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Роналдо: Не беше началото, което искахме, но това далеч не е краят

Роналдо: Не беше началото, което искахме, но това далеч не е краят

18 Юни, 2026 13:00 438 3

  • кристиано роналдо-
  • футбоп-
  • португалия-
  • световно първенство-
  • мондуиал 2026

Вчера Португалия стигна само до равенство 1:1 срещу Конго в първия си мач от турнира

Роналдо: Не беше началото, което искахме, но това далеч не е краят - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Португалската суперзвезда Кристиано Роналдо направи лаконичен коментар след колебливия старт на „мореплавателите“ на Мондиал 2026.

Вчера Португалия стигна само до равенство 1:1 срещу Конго в първия си мач от турнира. Роналдо призна, че всички са разочаровани, но не всичко е загубено.

„Не беше началото, което искахме, но това далеч не е краят. Вдигаме главите и се съсреодоточаваме върху следващия мач“, написа Роналдо в социалните мрежи.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фон Мон

    5 0 Отговор
    Нищо не направи Роналдката. Той вече е един стар кон.

    13:09 18.06.2026

  • 2 Кобра Кай 🥋

    1 0 Отговор
    Джордина те чака в Рияд да донесеш некой армаган от САЩ

    13:38 18.06.2026

  • 3 Дзак

    0 0 Отговор
    Имаше едно положение в началото. След това бе пазен и беше затворен при два удара, които бяха извън вратата. Пресираше защитата много егоистично. Погледах малко.

    13:41 18.06.2026

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