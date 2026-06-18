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Локо София представи петима нови, между които сина на Любо Пенев

Локо София представи петима нови, между които сина на Любо Пенев

18 Юни, 2026 13:28 368 3

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Костов идва от Локомотив Пловдив, Костадинов, който е малко по-опитен от останалите, пристига от Черноморец Бургас, а Папазов от дубъла на ЦСКА. Цветков е едва 17-годишен вратар

Локо София представи петима нови, между които сина на Любо Пенев - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Петима млади играчи бяха привлечени в Локомотив София. Става дума за Димитър Костадинов, Марк-Емилио Папазов, Калоян Костов, Николас Пенев и Цветан Цветков.

Както е известно, Николас Пенев е син на новия треньор на „железничарите“ Любослав Пенев. Костов идва от Локомотив Пловдив, Костадинов, който е малко по-опитен от останалите, пристига от Черноморец Бургас, а Папазов от дубъла на ЦСКА. Цветков е едва 17-годишен вратар.

ОФИЦИАЛНОТО СЪОБЩЕНИЕ ОТ ЛОКОМОТИВ СОФИЯ

"Добре дошли

Локомотив“ се подсили с петима млади българи.

Димитър Костадинов, Марк-Емилио Папазов, Калоян Костов, Николас Пенев и Цветан Цветков официално са част от клуба.

Димитър Костадинов е на 26 години и идва от „Черноморец“ (Бургас). Атакуващият полузащитник е носил екипите на „Септември“, „Царско село“, „Левски“ и италианския „Кротоне“ преди да се завърне в родния си клуб и да направи много силен сезон във Втора лига.

Марк-Емилио Папазов пристига като голмайстор на втория ни ешалон. С екипа на ЦСКА II 22-годишният атакуващ футболист наниза 18 попадения, има мачове и за първия отбор на ЦСКА, както и периоди под наем в „Хебър“ и „Ботев“ (Враца). Юношеската му кариера започна именно от стадион „Локомотив“.

Николас Пенев е юноша на ЦСКА. 21-годишният Пенев е с 46 мача и 4 попадения в българския елит. Носил е екипите и на „Хебър“ (Пазарджик), „Локомотив“ (Пловдив).

Калоян Костов е юноша на „Септември“ и португалския „Бенфика“. Двуметровият централен бранител през последните две години изигра 24 мача с екипа на пловдивския „Локомотив“.

Цветан Цветков е едва на 17 години и е юноша на „Левски“. Един от най-добрите вратари в България за възрастта си ще пази в Елитната юношеска група и ще се готви наравно с първия отбор, попивайки опит от Мартин Величков и Александър Любенов.

Ръководството на „Локомотив“ им пожелава успех и вярва, че млади българи, минали през юношеските гарнитури на националните отбори могат да са перфектното допълнение към вече изграденото ядро от опитни футболисти!"


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  • 1 Бабите от Блока

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    Който не му аресва, да духа супата!

    13:33 18.06.2026

  • 2 Гост

    1 0 Отговор
    Нямам нищо против шуробаджанащината ха ха. Със всичко е така.

    13:43 18.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

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