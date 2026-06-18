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Кристиано Роналдо с покъртителна статистиката

Кристиано Роналдо с покъртителна статистиката

18 Юни, 2026 12:29 876 3

  • португалия-
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  • футбол-
  • кристиано роналдо

Темата предизвика дискусии не само в Португалия, но и сред анализаторите по целия свят

Кристиано Роналдо с покъртителна статистиката - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Дебютът на Португалия на Мондиал 2026, завършил с равенство, отново постави в центъра на вниманието една от най-обсъжданите фигури в света на футбола - Кристиано Роналдо. Темата предизвика дискусии не само в Португалия, но и сред анализаторите по целия свят.

Легендата от Фуншал записа поредно историческо постижение, стартирайки участието си на шесто световно първенство - рекорд, който споделя с Лионел Меси и Гийермо Очоа. Въпреки това равенството 1:1 и незабележимото му представяне породиха сериозни въпросителни.

Статистиката след мача е повече от красноречива – без отбелязан гол, без точен удар, без успешен дрибъл, без създадени положения и без спечелен фаул в рамките на 90 минути. Още по-показателен е фактът, че Роналдо вече има серия от десет поредни срещи на европейски и световни първенства без попадение.

Един от най-острите коментари дойде от бившия английски национал Крис Сътън в ефира на "BBC". Той не скри недоумението си от факта, че Роналдо остана на терена през целия двубой.

„Изглежда, че Роберто Мартинес се страхува да го смени. Той е треньорът и трябва да взема решенията. Да, Кристиано може да отбележи победен гол във всеки момент, но в този мач беше практически невидим“, заяви Сътън.

След срещата селекционерът на Португалия защити избора си: „Нямаше логика да извадим най-добрия голмайстор в историята, когато търсехме попадение. Опитът му в наказателното поле и способността му да привлича защитници са изключително важни. Когато се нуждаеш от гол, искаш Кристиано на терена“, подчерта Роберто Мартинес.

Самият Роналдо запази спокойствие след мача и беше лаконичен: „Това е футболът. Португалия можеше да спечели, но можеше и да загуби".

Нападателят не спря за допълнителни изявления пред медиите, а Роберто Мартинес отново застана зад него. „Не разглеждаме Кристиано през призмата на възрастта или номера на фланелката. Анализираме всички играчи по един и същи начин – според това, което показват на терена“, каза испанският специалист.

Треньорът също така обясни ограниченото участие на звездата в играта - едва 25 докосвания на топката и три отправени удара: „След първия гол не успяхме да стигаме достатъчно често до последната третина на терена. Не създадохме условия нападателят да получава достатъчно добри топки и да използва движенията си".

Дебатът около ролята на Кристиано Роналдо не подминава и самата Португалия. Журналистът Жоао Педро Ока от "CNN Portugal" признава, че въпроси съществуват: „Да, има съмнения. Винаги има дебат около Кристиано. Но повечето хора смятат, че мястото му в отбора е напълно заслужено, защото физическата му форма продължава да бъде на изключително високо ниво".

Сега всички погледи са насочени към следващия двубой срещу Узбекистан. При задължителна необходимост от победа Роберто Мартинес вероятно отново ще заложи на опита и головия инстинкт на своя капитан.

Именно в Хюстън Кристиано Роналдо ще има шанс или да разсее съмненията около ролята си в националния отбор, или отново да се превърне в основна тема на световните футболни дебати.


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  • 1 тоя ме разсмя македонски тренер

    0 0 Отговор
    треньора на португалците малко македонец си пада …”нямаше нужда да извадим най-добрия нападател в историята”??? сигутно става дума за историята на португалия но е и на света!

    12:36 18.06.2026

  • 2 Моньо Кънев

    0 0 Отговор
    Той вече е един стар кон и много надплатен. Какви рекорди ще преследва един дъртак?!

    13:22 18.06.2026

  • 3 Дзак

    0 0 Отговор
    Едва ли някой помни Крис Сътън! Вероятно е захлебил да коментира симулация на мача.

    13:46 18.06.2026

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