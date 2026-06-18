Неймар пропуска и ключовия двубой срещу Хаити

Голямата звезда на бразилския футбол Неймар няма да бъде част от състава за предстоящия сблъсък срещу Хаити във Филаделфия, който ще се проведе този петък в рамките на груповата фаза на Световното първенство. Това потвърди официално Бразилската футболна асоциация, като посочи, че нападателят все още не е напълно възстановен от травмата в прасеца, която го измъчва през последните седмици.

Вместо да пътува с отбора, 34-годишният футболист ще остане в Ню Джърси, където ще се възползва от модерните възстановителни съоръжения на хотел "The Ridge" и тренировъчния комплекс "Columbia Park". Медицинският щаб на Бразилия е категоричен, че това е най-доброто решение за ускоряване на последния етап от рехабилитацията на Неймар.

Въпреки че бе забелязан да загрява отделно от съотборниците си по време на последната тренировка, Неймар все още е ограничен до индивидуални занимания на закрито. Физиотерапевти и фитнес треньори работят неуморно, за да върнат бившия ас на Барселона и Пари Сен Жермен в оптимална форма. Старши треньорът Карло Анчелоти не крие предпазливостта си и не бърза с връщането на звездата в игра.

Травмата в десния прасец, получена при загубата на Сантос с 0:3 от Коритиба миналия месец, е поредната в списъка с физически проблеми за Неймар. Нападателят не е обличал екипа на Бразилия в официален мач вече близо три години, което допълнително тревожи феновете на "селесао".

След равенството срещу Мароко в първия си мач, бразилците имат само една точка и са под напрежение да постигнат успех срещу Хаити, който заема последното място в групата след поражение с 0:1 от Шотландия.