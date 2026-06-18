Новини
Спорт »
Световен футбол »
Неймар пропуска и ключовия двубой срещу Хаити

Неймар пропуска и ключовия двубой срещу Хаити

18 Юни, 2026 20:48 520 3

  • футбол-
  • неймар-
  • хаити-
  • филаделфия-
  • груповата фаза-
  • световното първенство-
  • ню джърси-
  • карло анчелоти-
  • бразилия

Възстановяването на нападателя продължава, докато "селесао" се готви за втория си мач на Световното първенство

Неймар пропуска и ключовия двубой срещу Хаити - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Голямата звезда на бразилския футбол Неймар няма да бъде част от състава за предстоящия сблъсък срещу Хаити във Филаделфия, който ще се проведе този петък в рамките на груповата фаза на Световното първенство. Това потвърди официално Бразилската футболна асоциация, като посочи, че нападателят все още не е напълно възстановен от травмата в прасеца, която го измъчва през последните седмици.

Вместо да пътува с отбора, 34-годишният футболист ще остане в Ню Джърси, където ще се възползва от модерните възстановителни съоръжения на хотел "The Ridge" и тренировъчния комплекс "Columbia Park". Медицинският щаб на Бразилия е категоричен, че това е най-доброто решение за ускоряване на последния етап от рехабилитацията на Неймар.

Въпреки че бе забелязан да загрява отделно от съотборниците си по време на последната тренировка, Неймар все още е ограничен до индивидуални занимания на закрито. Физиотерапевти и фитнес треньори работят неуморно, за да върнат бившия ас на Барселона и Пари Сен Жермен в оптимална форма. Старши треньорът Карло Анчелоти не крие предпазливостта си и не бърза с връщането на звездата в игра.

Травмата в десния прасец, получена при загубата на Сантос с 0:3 от Коритиба миналия месец, е поредната в списъка с физически проблеми за Неймар. Нападателят не е обличал екипа на Бразилия в официален мач вече близо три години, което допълнително тревожи феновете на "селесао".

След равенството срещу Мароко в първия си мач, бразилците имат само една точка и са под напрежение да постигнат успех срещу Хаити, който заема последното място в групата след поражение с 0:1 от Шотландия.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 тъп мъж

    0 0 Отговор
    Дъму умрът децата.

    21:25 18.06.2026

  • 2 Той просто

    1 0 Отговор
    Неймар просто не разбра как пропусна да стане велик футболист

    21:44 18.06.2026

  • 3 Хм…

    0 0 Отговор
    Както си е татуирал главата, все едно е от някой наркокартел.

    21:52 18.06.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове