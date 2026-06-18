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Лейкърс с амбициозни планове: Кои са новите трансферни цели на "езерняците" това лято?

Лейкърс с амбициозни планове: Кои са новите трансферни цели на "езерняците" това лято?

18 Юни, 2026 22:32 469 0

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Лос Анджелис се прицелва в млади таланти и опитни ветерани за подсилване на състава около Лука Дончич

Лейкърс с амбициозни планове: Кои са новите трансферни цели на "езерняците" това лято? - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Лятото в НБА обещава да бъде горещо, а Лос Анджелис Лейкърс вече кроят смели планове за трансферния пазар. След разочароващия край на миналия сезон, "езерняците" са решени да изградят по-конкурентен отбор около звездата си Лука Дончич. Според авторитетния журналист Дейв Макменамин от ESPN, ръководството на Лейкърс е впрегнало всички ресурси, за да проучи внимателно потенциалните попълнения, които могат да изстрелят тима към върха.

Сред най-обсъжданите имена в трансферната листа на Лейкърс изпъкват двама обещаващи центрове – Джейлън Дърън от Детройт Пистънс и Уокър Кеслър от Юта Джаз. Дърън впечатлява с борбеността си под коша и умението да завършва атаките, докато Кеслър е известен като един от най-надеждните защитници в подкошието в цялата лига. Привличането на някой от тях би донесло така необходимата физика и стабилност в защитата на "езерняците". Не по-малко интересни са опциите на крилата позиции – Пейтън Уотсън от Денвър Нъгетс и Тари Ийсън от Хюстън Рокетс. И двамата са млади, атлетични и с подчертани защитни качества, които могат да дадат нов облик на играта на Лейкърс по фланговете.

Освен младите таланти, в полезрението на Лейкърс попадат и няколко доказани имена от НБА. Сред тях се открояват Тобайъс Харис, Норман Пауъл, Анфърни Саймънс, Мичъл Робинсън, Коби Уайт, Куентин Граймс, Дийн Уейд и Ландри Шамет. Всеки от тези баскетболисти може да внесе нещо различно – от реализаторски умения и стрелба от дистанция, през здрава защита, до лидерство и опит в плейофите. Например, Мичъл Робинсън би подсилил защитата на коша и борбата за отскочили топки, докато Пауъл е известен с точния си мерник от тройката. Саймънс и Уайт могат да дадат скорост и креативност в гардовата линия, а Харис – универсалност и стабилност в нападение.

Въпреки амбициозните планове, привличането на ограничени свободни агенти винаги крие рискове и изисква прецизни преговори. Конкуренцията на пазара е ожесточена, а някои от набелязаните играчи може да получат по-добри предложения или да останат в настоящите си отбори.


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