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Чехия изпусна победата срещу Южна Африка

Чехия изпусна победата срещу Южна Африка

18 Юни, 2026 21:06 1 147 5

  • световно първенство-
  • чехия-
  • южна африка-
  • футбол-
  • група а-
  • атланта-
  • равенство-
  • мондиал 2026

Равенство в Атланта оставя двата отбора с надежди за последния кръг на Мондиала

Чехия изпусна победата срещу Южна Африка - 1
Снимка: YouTube
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Вълнуващият двубой между Чехия и Южна Африка от група "А" на Световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико завърши без победител – 1:1.

С първия съдийски сигнал чешкият тим демонстрира амбиция за ранен гол. В първата минута капитанът Ладислав Крейчи центрира опасно към Патрик Шик, който обаче не успя да насочи топката във вратата, след като тя се отклони от рамото му и премина покрай гредата.

Само пет минути по-късно, след прецизна комбинация между Адам Хложек и Александър Сойка, Михал Садилек се озова очи в очи с вратаря на Южна Африка и с хладнокръвие откри резултата – 1:0 за Чехия.

Въпреки ранния шок, "Бафана Бафана" не се предаде. Южноафриканците постепенно наложиха натиск и в 83-ата минута получиха златен шанс да изравнят. След игра с ръка на Павел Шулц в наказателното поле, съдията посочи бялата точка. Тебохо Мокоена застана зад топката и с безупречно изпълнение донесе точката за своя отбор.

След равенството и двата тима имат по една точка в актива си и ще трябва да търсят задължителна победа в последните си мачове, за да запазят шансовете си за класиране напред. Чехия ще се изправи срещу домакина Мексико, докато Южна Африка ще премери сили с Южна Корея.

Чехия изпусна победата срещу Южна Африка


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    Съдийката подпря 🐒

    21:32 18.06.2026

  • 3 нищо не са изпуснали

    6 1 Отговор
    Противната съдийка уби мача венага след 1-0.
    Ужасно слаб и ужасно тенденциозен съдия.
    Да не си на мястото на чехите. Сигурно е било мъчитлено за гледане.

    21:40 18.06.2026

  • 4 Русия

    3 4 Отговор
    Чешките фашисти се отърваха с равен,но спокойно могат да започват да събират багажа.

    Коментиран от #5

    21:44 18.06.2026

  • 5 чехите бяха ощетени

    3 3 Отговор

    До коментар #4 от "Русия":

    Спокойно могат да се класират, особено ако протестират съдийството и последния мач не ги режат.
    Не виждам зашо трябва да им лепим етикети. Още по-малко да се радваме когато източноевропейски отбор бива прецакван. По съшия начин биха ни порязали и нас и по същата логика.

    21:55 18.06.2026

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