Чехия изпусна победата срещу Южна Африка

Вълнуващият двубой между Чехия и Южна Африка от група "А" на Световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико завърши без победител – 1:1.
С първия съдийски сигнал чешкият тим демонстрира амбиция за ранен гол. В първата минута капитанът Ладислав Крейчи центрира опасно към Патрик Шик, който обаче не успя да насочи топката във вратата, след като тя се отклони от рамото му и премина покрай гредата.
Само пет минути по-късно, след прецизна комбинация между Адам Хложек и Александър Сойка, Михал Садилек се озова очи в очи с вратаря на Южна Африка и с хладнокръвие откри резултата – 1:0 за Чехия.
Въпреки ранния шок, "Бафана Бафана" не се предаде. Южноафриканците постепенно наложиха натиск и в 83-ата минута получиха златен шанс да изравнят. След игра с ръка на Павел Шулц в наказателното поле, съдията посочи бялата точка. Тебохо Мокоена застана зад топката и с безупречно изпълнение донесе точката за своя отбор.
След равенството и двата тима имат по една точка в актива си и ще трябва да търсят задължителна победа в последните си мачове, за да запазят шансовете си за класиране напред. Чехия ще се изправи срещу домакина Мексико, докато Южна Африка ще премери сили с Южна Корея.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 дядо дръмпир прибира ,реколта!
21:24 18.06.2026
2 Хейт
21:32 18.06.2026
3 нищо не са изпуснали
Ужасно слаб и ужасно тенденциозен съдия.
Да не си на мястото на чехите. Сигурно е било мъчитлено за гледане.
21:40 18.06.2026
4 Русия
Коментиран от #5
21:44 18.06.2026
5 чехите бяха ощетени
До коментар #4 от "Русия":Спокойно могат да се класират, особено ако протестират съдийството и последния мач не ги режат.
Не виждам зашо трябва да им лепим етикети. Още по-малко да се радваме когато източноевропейски отбор бива прецакван. По съшия начин биха ни порязали и нас и по същата логика.
21:55 18.06.2026