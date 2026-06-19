Неймар аут и от мача с Хаити

Бразилската суперзвезда Неймар няма да бъде на разположение за втория мач на Бразилия от груповата фаза на Световното първенство — срещу Хаити във Филаделфия. Това потвърди Бразилската футболна асоциация, уточнявайки, че нападателят продължава възстановяването си от контузия в прасеца.

В официалното съобщение се казва, че Неймар ще остане в Ню Джърси, за да използва максимално условията за рехабилитация:

„Той ще остане в Ню Джърси, за да се възползва максимално от последния етап от възстановяването си, използвайки отличните съоръжения в хотел The Ridge и тренировъчния център Columbia Park.“

Решението да не пътува с отбора цели да ускори последната фаза от рехабилитацията му, като медицинският щаб се надява да го върне в игра по-късно в турнира. Все още няма официална прогноза кога Неймар може да се завърне на терена.