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Неймар аут и от мача с Хаити

Неймар аут и от мача с Хаити

19 Юни, 2026 09:29 581 1

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  • световно първенство-
  • мондиал 2026

Заради травма в прасеца

Неймар аут и от мача с Хаити - 1
Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Бразилската суперзвезда Неймар няма да бъде на разположение за втория мач на Бразилия от груповата фаза на Световното първенство — срещу Хаити във Филаделфия. Това потвърди Бразилската футболна асоциация, уточнявайки, че нападателят продължава възстановяването си от контузия в прасеца.

В официалното съобщение се казва, че Неймар ще остане в Ню Джърси, за да използва максимално условията за рехабилитация:

„Той ще остане в Ню Джърси, за да се възползва максимално от последния етап от възстановяването си, използвайки отличните съоръжения в хотел The Ridge и тренировъчния център Columbia Park.“

Решението да не пътува с отбора цели да ускори последната фаза от рехабилитацията му, като медицинският щаб се надява да го върне в игра по-късно в турнира. Все още няма официална прогноза кога Неймар може да се завърне на терена.


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  • 1 лоза

    0 0 Отговор
    Неймар Е извън мача с Хаити.

    09:43 19.06.2026

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