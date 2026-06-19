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Канада гледа към елиминациите след 6:0 над Катар!

Канада гледа към елиминациите след 6:0 над Катар!

19 Юни, 2026 05:49, обновена 19 Юни, 2026 04:53 260 0

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Съперникът на домакините завърши срещата с девет души

Канада гледа към елиминациите след 6:0 над Катар! - 1
Снимка: YouTube
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Канада направи на пух и прах Катар във втория си мач от група "А" на Световното първенство, с което до голяма степен си подпечата мястото на елиминациите. "Кленовите листа" разбиха съперника си с 6:0.

За това помогна и фактът, че азиатците завършиха срещата с девет туши на терена след червени картони за Хомам Ахмед и Асим Мадибо. Кайл Ларин в 16-ата, Джонатан Дейвид в 29-ата, 45-ата и 90-ата минута, Нейтън Салиба в 64-ата и автогол на Мохамед Манай в 75-ата минута осигуриха успеха на домакините, който е първи за тях на световни първенства.

Джеси Марш бе избрал да започне мача с Максим Кревпо на вратата, а в защита бяха подредени Алистър Джонстън, Люк де Фужерол, Дерек Корнелиус и Ричи Ларейя. Халфовата линия бе поверена на Стивън Еустакио и Исмаел Коне, а Али Ахмед и Тейжон Бюканън бяха на двете крила. В атака си партнираха Джонатан Дейвид и Кайл Ларин.

Юлен Лопетеги пък бе поставил под рамката на вратата Махмуд Абунада, а в защита започнаха Аюб Ал-Уи, Педро Мигел, Буалем Куки и Хомам Ахмед. Иса Лайе, Джасем Габер Абдулсалам и Асим Мадибо бяха триото в полузащитата. Атаката се водеще от Едмилсон Жуниор, Юсуф Абдурисаг и Акрам Афиф.

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В началото на мача Канада поиска дузпа за нарушение срещу Мадибо на границата на наказателното поле, но съдията бе категоричен, че няма да посочи бялата точка.

В 6-ата минута Джонатан Дейвид отправи първия точен удар за "кленовите листа", след като стреля от воле, но вратарят спаси.

Натискът на домакините даде резултат и в 16-ата минута резултатът бе открит. Джонатан Дейвид отправи опасен шут от воле, вратарят се намеси, но изби кълбото в краката на Кайл Ларин, който отблизо не сгреши при добавката.

Вторият гол за Канада не закъсня. Джонатан Дейвид порази вратата на съперника с прекрасен изстрел от воле в 29-ата минута на мача.

Само две минути по-късно Катар остана в намален състав. Тейжон Бюканън се измъкна зад защитата и бе изблъскан в гръб от Хомам Ахмед. Първоначално реферът отсъди дузпа, но впоследствие ситуацията бе прегледана от ВАР и решението бе фаул и червен картон за защитника.

В 38-ата минута Канада бе близо до трето попадение, когато Бюканън засече топката отблизо, но ударът му бе слаб, а и играч на Катар бе застанал на голлинията и успя да изчисти.

Две минути по-късно Джонатан Дейвид отправи опасен удар, но след рикошет кълбото премина встрани от вратата.

Нападателят на Ювентус все пак заби втория си гол, и общо трети в мача, в добавеното време на първата част. Кайл Ларин стреля опасно с глава и затрудни вратаря, който спаси, но Дейвид бе на правилното място, за да протегне крак и да довкара отблизо за 3:0.

Секунди по-късно Махмуд Абунада тоново бе поставен под напрежение след изстрел на Кайл Ларин, но се намеси убедително.

Втората част започна по кошмарен за домакините начин. Асим Мадибо влезе необмислено в краката на Исмаел Коне и счупи крака му, за което също получи червен картон, оставяйки Катар с 9 души на терена.

В 64-тата минута Канада добави и четвърти гол на сметката си. Нейтън Салиба отбеляза красив гол от фаул, който веднага посвети на контузения Коне.

В 75-ата минута Джейкъб Шафълбърг стреля силно към вратата на съперника и в опит да изчисти Мохамед Ал Манай си отбеляза автогол.

Шафълбърг имаше шанс отново да обстрелва вратата на съперника от далечна дистанция в 80-ата минута, но този път доста по-неточно.

В добавеното време на мача Канада стигна и до шести гол. Салиба отправи удар, който обаче се получи като извеждащ пас за Джонатан Дейвид, той овладя топката в близост до вратата, обърна се и оформи своя хеттрик - 6:0.

Така Канада събра актив от 4 точки и оглави временното класиране, като само някакъв сериозен малшанс може да попречи на тима да участва на 1/16-финалите. За Катар пък ситуацията вече става доста сложна. Отборът е с 1 точка на последното място в групата и шансовете му за продължаване напред не са особено големи, макар на теория все още да съществуват.


Канада
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