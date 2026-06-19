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Скандал в Аржентина: фалшива новина за бащата на Меси доведе до уволнение

Скандал в Аржентина: фалшива новина за бащата на Меси доведе до уволнение

19 Юни, 2026 09:59 824 1

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  • хорхе меси

По време на предаване на живо водещата Флоренсия Пеня обяви, че Хорхе Меси е починал

Скандал в Аржентина: фалшива новина за бащата на Меси доведе до уволнение - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Огромен медиен скандал избухна в Аржентина, след като в ефира на телевизия Luzu беше съобщена фалшива новина за смъртта на Хорхе Меси – бащата на капитана на световните шампиони Лионел Меси.

По време на предаване на живо водещата Флоренсия Пеня обяви, че Хорхе Меси е починал. Информацията бързо се разпространи в социалните мрежи и медиите, но скоро след това беше опровергана. Телевизията реагира незабавно и журналистката беше уволнена. Пеня публично се извини на семейството на Меси за разпространената невярна информация.

Заради хаоса и лавината от публикации, семейството на Лионел Меси разпространи официално съобщение. В него се уточнява, че Хорхе Меси действително е в деликатно здравословно състояние и е под лекарски грижи, но показва положителен прогрес след проведено лечение.

Проблемите със здравето на баща му са били причината Лионел Меси да се разплаче след хеттрика си при победата на Аржентина с 3:0 над Алжир. Ситуацията придаде допълнителен емоционален контекст на представянето му и предизвика съчувствие сред феновете.


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  • 1 Логика

    0 0 Отговор
    Мисирките по целия свят не спират да плямпат глупости.

    10:56 19.06.2026

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