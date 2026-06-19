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Заформи се война в Португалия: Фенове на Роналдо атакуваха Жоао Невеш

Заформи се война в Португалия: Фенове на Роналдо атакуваха Жоао Невеш

19 Юни, 2026 10:29 767 0

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Ден след мача обаче напрежението се прехвърли към съотборниците на Роналдо

Заформи се война в Португалия: Фенове на Роналдо атакуваха Жоао Невеш - 1
Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Напрежението в лагера на Португалия ескалира след разочароващото 1:1 срещу ДР Конго на старта на Мондиал 2026. Слабият мач на Кристиано Роналдо и видимото му разочарование при напускането на стадиона в Хюстън отново разпалиха дебата дали той трябва да бъде титулярният нападател на „мореплавателите“.

Ден след мача обаче напрежението се прехвърли към съотборниците на Роналдо. Акаунтите на много играчи бяха залети от критики, но най-сериозно пострада младият халф на ПСЖ Жоао Невеш.

Въпреки че именно той отбеляза гола за Португалия, думите му след мача предизвикаха буря:

„Знаем какво направи Кристиано за Португалия, но в момента той не е по-различен от нас. Той е просто още един играч, на когото да помогнем.“

Фразата беше интерпретирана от феновете на Роналдо като неуважение към легендата. Последва лавина от негативни коментари, обиди и обвинения, че Невеш „подкопава авторитета“ на капитана.

Критиците на Роналдо припомнят, че той не е отбелязал значим гол за Португалия от игра на световно или европейско първенство от 19 юни 2021 г. насам. Въпреки това селекционерът Роберто Мартинес продължава да го счита за ключова фигура.

Привържениците на CR7 обаче настояват, че опитът, лидерството и статутът му са незаменими, а критиките към него – несправедливи.

Ситуацията поставя Португалия в деликатна позиция преди втория мач от групата. Въпросът дали напрежението ще се прехвърли върху терена остава отворен, а реакцията на отбора ще бъде под лупа.


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