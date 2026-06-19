Заформи се война в Португалия: Фенове на Роналдо атакуваха Жоао Невеш

Напрежението в лагера на Португалия ескалира след разочароващото 1:1 срещу ДР Конго на старта на Мондиал 2026. Слабият мач на Кристиано Роналдо и видимото му разочарование при напускането на стадиона в Хюстън отново разпалиха дебата дали той трябва да бъде титулярният нападател на „мореплавателите“.

Ден след мача обаче напрежението се прехвърли към съотборниците на Роналдо. Акаунтите на много играчи бяха залети от критики, но най-сериозно пострада младият халф на ПСЖ Жоао Невеш.

Въпреки че именно той отбеляза гола за Португалия, думите му след мача предизвикаха буря:

„Знаем какво направи Кристиано за Португалия, но в момента той не е по-различен от нас. Той е просто още един играч, на когото да помогнем.“

Joao Neves prend très cher après une petite phrase sur Cristiano Ronaldo ► https://t.co/ESFN5KwWTU pic.twitter.com/neNFISZ06m — RMC Sport (@RMCsport) June 19, 2026

Фразата беше интерпретирана от феновете на Роналдо като неуважение към легендата. Последва лавина от негативни коментари, обиди и обвинения, че Невеш „подкопава авторитета“ на капитана.

Критиците на Роналдо припомнят, че той не е отбелязал значим гол за Португалия от игра на световно или европейско първенство от 19 юни 2021 г. насам. Въпреки това селекционерът Роберто Мартинес продължава да го счита за ключова фигура.

Привържениците на CR7 обаче настояват, че опитът, лидерството и статутът му са незаменими, а критиките към него – несправедливи.

Ситуацията поставя Португалия в деликатна позиция преди втория мач от групата. Въпросът дали напрежението ще се прехвърли върху терена остава отворен, а реакцията на отбора ще бъде под лупа.