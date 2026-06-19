Локомотив Пловдив разясни за трансфера на Цварц в ЦСКА

Локомотив Пловдив внесе яснота около трансфера на нападателя Жоел Цварц в ЦСКА. "Смърфовете" обявиха, че "червените" са активирали откупната клауза в договора на нидерландеца. Освен това за решението му да напусне са повлияли и заплахи, които таранът е получил през последните дни.
"Уважаеми локомотивци,
Във връзка с трансфера на Жоел Цварц в ЦСКА бихме искали да внесем яснота по темата.
Решенията в ПФК Локомотив Пловдив се взимат след обсъждане и консултации с всички хора, които имат пряко участие в управлението на клуба.
Жоел Цварц имаше заложена откупна клауза в своя договор. След като тя бе активирана от ЦСКА, а и самият футболист изрази желание да премине в този клуб, ПФК Локомотив Пловдив нямаше възможност да възпрепятства осъществяването на трансфера.
Бихме искали също да отбележим, че част от факторите, повлияли върху решението на Жоел, са заплахи и обидни съобщения, които той е получил в личните си профили в последните дни.
Благодарим на Жоел Цварц за професионализма и приноса му към отбора и му пожелаваме успех в бъдещe", написаха "смърфовете".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Левски 1914
Коментиран от #2
12:23 19.06.2026
2 Говедата да си оправят козирката,
До коментар #1 от "Левски 1914":да върнат 16млн на Божков, и спокойно да си пасът из подуенските ливадки!
13:02 19.06.2026