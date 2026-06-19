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Локомотив Пловдив разясни за трансфера на Цварц в ЦСКА

Локомотив Пловдив разясни за трансфера на Цварц в ЦСКА

19 Юни, 2026 12:00 641 2

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  • футбол

Освен това за решението му да напусне са повлияли и заплахи, които таранът е получил през последните дни

Локомотив Пловдив разясни за трансфера на Цварц в ЦСКА - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Локомотив Пловдив внесе яснота около трансфера на нападателя Жоел Цварц в ЦСКА. "Смърфовете" обявиха, че "червените" са активирали откупната клауза в договора на нидерландеца. Освен това за решението му да напусне са повлияли и заплахи, които таранът е получил през последните дни.

"Уважаеми локомотивци,

Във връзка с трансфера на Жоел Цварц в ЦСКА бихме искали да внесем яснота по темата.

Решенията в ПФК Локомотив Пловдив се взимат след обсъждане и консултации с всички хора, които имат пряко участие в управлението на клуба.

Жоел Цварц имаше заложена откупна клауза в своя договор. След като тя бе активирана от ЦСКА, а и самият футболист изрази желание да премине в този клуб, ПФК Локомотив Пловдив нямаше възможност да възпрепятства осъществяването на трансфера.

Бихме искали също да отбележим, че част от факторите, повлияли върху решението на Жоел, са заплахи и обидни съобщения, които той е получил в личните си профили в последните дни.

Благодарим на Жоел Цварц за професионализма и приноса му към отбора и му пожелаваме успех в бъдещe", написаха "смърфовете".


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Левски 1914

    1 3 Отговор
    цска ако имаше пари нямаше да ФАЛИРА и да ощети държавата с 30 и няколко милиона лева.

    Коментиран от #2

    12:23 19.06.2026

  • 2 Говедата да си оправят козирката,

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Левски 1914":

    да върнат 16млн на Божков, и спокойно да си пасът из подуенските ливадки!

    13:02 19.06.2026

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