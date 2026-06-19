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Защо Ерлинг Холанд добави „Браут“ на фланелката си на Мондиал 2026

Защо Ерлинг Холанд добави „Браут“ на фланелката си на Мондиал 2026

19 Юни, 2026 11:00 1 143 4

  • футбол-
  • норвегия-
  • ерлинг холанд-
  • световно първенство-
  • мондиал 2026

Майка му, Грю Марита Браут, е бивша елитна състезателка по седмобой, а баща му е добре познат бивш футболист от Висшата лига

Защо Ерлинг Холанд добави „Браут“ на фланелката си на Мондиал 2026 - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Нападателят на Норвегия Ерлинг Холанд избра да добави името „Браут“ на фланелката си по време на Световното първенство, като по този начин включи и фамилията на майка си. Докато в Манчестър Сити той играе само с фамилията Холанд, която идва от баща му Алф-Инге Холанд, на шампионата нападателят реши да използва пълната си фамилия – Ерлинг Браут Холанд. В норвежката култура е напълно обичайно хората да носят двойни фамилии, включващи имената и на двамата родители.

Майка му, Грю Марита Браут, е бивша елитна състезателка по седмобой, а баща му е добре познат бивш футболист от Висшата лига. В началото на кариерата си в Ред Бул Залцбург и Борусия Дортмунд Холанд също използваше двойната фамилия, но по-късно премина към по-кратката версия. Преди Мондиал 2026, в рамките на медийна инициатива, той ясно произнесе пълното си име – Ерлинг Браут Холанд, което потвърди желанието му да представя страната си с двете фамилии.


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  • 1 честен ционист

    1 0 Отговор
    Означава "булка" на Идиш.

    11:03 19.06.2026

  • 2 Срамота

    2 0 Отговор
    Тия тотално изплющяха.

    11:09 19.06.2026

  • 3 Ъъъъ

    4 0 Отговор
    Значи не е от еднополово семейство! Странно, много странно, чак не ми се вярва да е норвежец!🤥

    11:13 19.06.2026

  • 4 кумчо ВЪЛЧО

    3 0 Отговор
    Добре , че не е та принципа на латиносите. Там се пишат имената на Майка , Баща , Баба , Дядо.....и няма да му стигне място на гърба !

    12:15 19.06.2026

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