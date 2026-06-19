Защо Ерлинг Холанд добави „Браут“ на фланелката си на Мондиал 2026

Нападателят на Норвегия Ерлинг Холанд избра да добави името „Браут“ на фланелката си по време на Световното първенство, като по този начин включи и фамилията на майка си. Докато в Манчестър Сити той играе само с фамилията Холанд, която идва от баща му Алф-Инге Холанд, на шампионата нападателят реши да използва пълната си фамилия – Ерлинг Браут Холанд. В норвежката култура е напълно обичайно хората да носят двойни фамилии, включващи имената и на двамата родители.

Майка му, Грю Марита Браут, е бивша елитна състезателка по седмобой, а баща му е добре познат бивш футболист от Висшата лига. В началото на кариерата си в Ред Бул Залцбург и Борусия Дортмунд Холанд също използваше двойната фамилия, но по-късно премина към по-кратката версия. Преди Мондиал 2026, в рамките на медийна инициатива, той ясно произнесе пълното си име – Ерлинг Браут Холанд, което потвърди желанието му да представя страната си с двете фамилии.