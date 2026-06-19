Нападател на Англия изригна с хеттрик в тайна контрола

Англия изигра тайна контрола, а Айвън Тони се отчете с хеттрик, съобщават медиите на Острова. Това се случи само ден след победата над Хърватия.

В тренировъчния двубой взеха участие играчите, които не играха срещу хърватите, а Айвън Тони се отчете с хеттрик при успеха с 5:1 над Спортинг Канзас Сити от МЛС.

Морган Роджърс и Оли Уоткинс също се разписаха, като двубоят включваше две полувремена по 25 минути. 13 футболисти, които тренираха, взеха участие и в играта, докато останалите имаха възстановително занимание в хотела.

Идеята на Томас Тухел бе да се поддържа максимално висок игрови ритъм сред всички играчи, тъй като тепърва предстоят още по-важни двубои.

Миналата седмица германският наставник уговори още един подобен двубой, този път срещу Маями, който тимът му спечели с 6:0, а Тони пак наниза 3 гола.