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Нападател на Англия изригна с хеттрик в тайна контрола

Нападател на Англия изригна с хеттрик в тайна контрола

19 Юни, 2026 13:00 659 0

  • айвън тони-
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  • контрола-
  • футбол

В тренировъчния двубой взеха участие играчите, които не играха срещу хърватите, а Айвън Тони се отчете с хеттрик при успеха с 5:1 над Спортинг Канзас Сити от МЛС

Нападател на Англия изригна с хеттрик в тайна контрола - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Англия изигра тайна контрола, а Айвън Тони се отчете с хеттрик, съобщават медиите на Острова. Това се случи само ден след победата над Хърватия.

В тренировъчния двубой взеха участие играчите, които не играха срещу хърватите, а Айвън Тони се отчете с хеттрик при успеха с 5:1 над Спортинг Канзас Сити от МЛС.

Морган Роджърс и Оли Уоткинс също се разписаха, като двубоят включваше две полувремена по 25 минути. 13 футболисти, които тренираха, взеха участие и в играта, докато останалите имаха възстановително занимание в хотела.

Идеята на Томас Тухел бе да се поддържа максимално висок игрови ритъм сред всички играчи, тъй като тепърва предстоят още по-важни двубои.

Миналата седмица германският наставник уговори още един подобен двубой, този път срещу Маями, който тимът му спечели с 6:0, а Тони пак наниза 3 гола.


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