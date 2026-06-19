Нашенец стана треньор в Ла Лига

Българският треньор Петър Гайдаров официално стана част от екипа на Един Терзич в Атлетик Билбао, съобщиха "лъвовете". 35-годишният специалист работеше в академията на Байерн Мюнхен, но напусна след края на миналия сезон.

От новия той влиза в щаба на Терзич в Атлетик Билбао. Част от екипа ще бъде още Себастиан Геперт, както и бившият футболист на Атлетик Оскар Де Маркос.

Петър Гайдаров работи в Байерн Мюнхен от 2021 година насам. Преди това той е бил част от академията на Нюрнберг. Българският специалист е част от изграждането на редица таланти в Германия, сред които Ленард Карл, Александър Павлович, Натаниел Браун и Джан Узун.

Offiziell: U19-Trainer Peter Gaydarov wird zur kommenden Saison Co-Trainer von Edin Terzic bei Athletic Bilbao. pic.twitter.com/9l9ihBcD7u — FC Bayern News (@iMiaSanMia_GER) June 19, 2026