Жестоки критики към Кристиано Роналдо

Португалското издание "A Bola" разкритикува жестоко Кристиано Роналдо, след като дебютът му на Мондиал 2026 срещу Конго (1:1) се превърна в провал.

"Но има един много деликатен въпрос. Той се нарича Кристиано Роналдо. Пиша тези редове с дълбока благодарност. Кристиано е за мен най-добрият футболист в историята на Португалия и един от двамата най-добри играчи в историята на световния футбол. Той ни донесе титли, рекорди, незабравими моменти и международна известност, каквато никое предишно поколение не е успяло да постигне.

Цялата страна му дължи много. Именно затова е болезнено да бъдем свидетели на края на една ера. На 41 години Кристиано вече не е същият играч, какъвто беше на 31. Няма как да бъде. Времето, непобедим противник, засяга всички ни, а професионалните спортисти - още повече, независимо от величието им. И това, което в продължение на две десетилетия беше очевидно - неговият статут на основен лидер на националния отбор - вече не е така", пише португалският журналист Нуно Сарайва.

"Отправям искрен призив. Кристиано Роналдо вече няма какво да доказва. Нито на португалския народ, нито на футбола, нито на себе си. Историческият му статут е гарантиран завинаги. Дойде времето да се оттегли със същото величие, с което се появи. От уважение към себе си, към съотборниците си, към националния отбор, към клуба, който го е възпитал - великият "Спортинг Клуб на Португалия", за да даде пример на хилядите деца, които правят първите си стъпки във футбола и които, като този вече почти възрастен мъж, го боготворят, и от уважение към милионите португалци, които са израснали с възхищение към него.

Легендите не престават да бъдат легенди, когато се оттеглят. Напротив. Често те стават още по-велики, когато знаят как да изберат подходящия момент, за да кажат сбогом", допълва Сарайва.