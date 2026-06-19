Президентът на Аржентина: Ако се заяждате с Меси, се заяждате с всички

Президентът на Аржентина Хавиер Милей публично изрази подкрепата си към футболната звезда Лионел Меси чрез публикация в социалните мрежи. Държавният глава сподели кратко, но силно послание, изписано с бели букви на черен фон: „Ако се заяждате с Меси, заяждате се с всички“.

То идва само часове след официалното изявление на капитана на аржентинския национален отбор относно здравословното състояние на неговия баща Хорхе Меси.

Според публикуваната информация бащата на футболиста преминава през здравословен проблем. В изявлението Лионел Меси категорично опроверга разпространяващите се спекулации и неверни твърдения около състоянието на баща му. Футболистът увери, че той е под лекарско наблюдение, възстановява се и показва положително развитие в рамките на текущото си състояние.

От семейството също отправиха предупреждение, че всяка информация, идваща от източници извън близките на фамилията, може да бъде подвеждаща или невярна.

След публикуването на официалното съобщение социалните мрежи бързо се изпълниха с послания в подкрепа на Меси. Сред най-разпознаваемите фигури, които публично застанаха зад футболиста, бе именно президентът Хавиер Милей, известен с любовта си към футбола и националния отбор на Аржентина.

Милей и преди нееднократно е демонстрирал уважението си към Лионел Меси, като често е заемал публична позиция в негова защита. И този път, в труден момент за капитана на „албиселесте“, президентът отново привлече вниманието с директната си подкрепа.

🚨🎙️🇦🇷Le président argentin Javier Milei via Instagram :



« Si vous vous en prenez à Messi, vous vous en prenez à nous tous. » 🐐🇦🇷🔥 pic.twitter.com/wh6BQ6PfGl — FAN INTER-MESSI (@FANFOOTMESSI) June 19, 2026