Жоел Цварц скочи на Локо Пловдив: Разочарован съм от тяхното изявление

Бившият вече таран на Локомотив Пловдив и нов на ЦСКА - Жоел Цварц, е силно разочарован от действията на ръководството на "смърфовете".Причината за това е официалното съобщение, което разпространиха от "Лаута" относно трансфера на нидерландеца на "Армията".

От "Лаута" отбелязаха, че "част от факторите, повлияли върху решението на Жоел, са заплахи и обидни съобщения, които той е получил в личните си профили в последните дни".

"Разочарован съм да видя официално изявление като това", написа нападателят в официалната страница на Локомотив Пловдив в "Инстаграм", където беше публикувано съобщението на ръководството.