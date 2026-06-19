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Жоел Цварц скочи на Локо Пловдив: Разочарован съм от тяхното изявление

Жоел Цварц скочи на Локо Пловдив: Разочарован съм от тяхното изявление

19 Юни, 2026 15:00 779 2

  • цска-
  • жоел цварц-
  • локомотив пловдив-
  • футбол

От "Лаута" отбелязаха, че "част от факторите, повлияли върху решението на Жоел, са заплахи и обидни съобщения, които той е получил в личните си профили в последните дни"

Жоел Цварц скочи на Локо Пловдив: Разочарован съм от тяхното изявление - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Бившият вече таран на Локомотив Пловдив и нов на ЦСКА - Жоел Цварц, е силно разочарован от действията на ръководството на "смърфовете".Причината за това е официалното съобщение, което разпространиха от "Лаута" относно трансфера на нидерландеца на "Армията".

От "Лаута" отбелязаха, че "част от факторите, повлияли върху решението на Жоел, са заплахи и обидни съобщения, които той е получил в личните си профили в последните дни".

"Разочарован съм да видя официално изявление като това", написа нападателят в официалната страница на Локомотив Пловдив в "Инстаграм", където беше публикувано съобщението на ръководството.


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  • 1 Ъхъ

    0 0 Отговор
    Още като малък Жоелчо е мечтаел да играе в ЦСКА!😂

    Коментиран от #2

    15:14 19.06.2026

  • 2 Левски 1914

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ъхъ":

    Ама цска, не можа да го дочака , фалира преди още малко и 10 години.

    15:33 19.06.2026

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