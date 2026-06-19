Жоел Цварц скочи на Локо Пловдив: Разочарован съм от тяхното изявление

Бившият вече таран на Локомотив Пловдив и нов на ЦСКА - Жоел Цварц, е силно разочарован от действията на ръководството на "смърфовете".Причината за това е официалното съобщение, което разпространиха от "Лаута" относно трансфера на нидерландеца на "Армията".
От "Лаута" отбелязаха, че "част от факторите, повлияли върху решението на Жоел, са заплахи и обидни съобщения, които той е получил в личните си профили в последните дни".
"Разочарован съм да видя официално изявление като това", написа нападателят в официалната страница на Локомотив Пловдив в "Инстаграм", където беше публикувано съобщението на ръководството.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ъхъ
Коментиран от #2
15:14 19.06.2026
2 Левски 1914
До коментар #1 от "Ъхъ":Ама цска, не можа да го дочака , фалира преди още малко и 10 години.
15:33 19.06.2026