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Ювентус слага ръка върху младия талант Джакомо Фатиканти

Ювентус слага ръка върху младия талант Джакомо Фатиканти

19 Юни, 2026 16:26 499 0

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Торино се сдобива с обещаващ полузащитник до 2029 година

Ювентус слага ръка върху младия талант Джакомо Фатиканти - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Ювентус финализира трансфера на изгряващата звезда Джакомо Фатиканти, който досега бе част от Лече. Италианската информационна агенция АНСА съобщи, че "Старата госпожа" е придобила изцяло правата на 20-годишния полузащитник, като двата клуба са постигнали споразумение за постоянен трансфер.

Фатиканти, роден през 2004 година, вече официално се обвърза с Ювентус до 30 юни 2029 година. Младият халф пристигна в Торино през лятото на 2024-а и бързо се превърна в един от най-ярките таланти в състава на "черно-белите". С впечатляващите си изяви той заслужи доверието на треньорския щаб, като до момента е записал 66 двубоя, реализирал е три попадения и е асистирал за още пет гола.

Неотдавна Фатиканти сбъдна още една своя мечта – на 7 юни той направи първите си стъпки с екипа на мъжкия национален отбор на Италия. Под ръководството на временния селекционер Балдини, младият полузащитник взе участие в приятелския мач срещу Гърция, в който "Скуадра адзура" триумфира с минималното 1:0.

Феновете на "бианконерите" очакват с нетърпение да видят как Фатиканти ще се развива и ще допринася за успехите на тима както на домашната, така и на европейската сцена.


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